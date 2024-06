Die jüngste Handelssitzung schloss für das Unternehmen Coinbase Global, Inc. mit einem Kurs von $222,23, was einem Rückgang von 0,79% im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht. Diese Entwicklung hinkt hinter dem Tagesverlust des S&P 500 von 0,41% her. Währenddessen verzeichneten der Dow einen Verlust von 0,12% und der technologielastige Nasdaq einen Rückgang von 0,71%. Im Vergleich zum letzten Monat erlebte die Aktie des Unternehmens einen Abschwung von 4,58% und blieb damit hinter der allgemeinen Entwicklung des Finanzsektors zurück, welcher lediglich einen Verlust von 0,28% erlitt. Im Gegensatz dazu konnte der S&P 500 ein Plus von 3,53% verbuchen.

Anteilige Veränderungen und zukünftige Erwartungen

Bei bevorstehenden Finanzergebnissen wird die Aufmerksamkeit auf Coinbase Global gerichtet sein. Prognosen gehen momentan von einem Gewinn von $1,12 pro Aktie aus, was einem jährlichen Wachstum von etwa 366,67% entspräche. Darüber hinaus wird ein Umsatz von $1,47 Milliarden erwartet, was einem Anstieg um 107,83% gegenüber dem Vorjahresquartal gleichkommen würde. Trotz der erratischen Börsenlage und einem Verkauf von Firmenanteilen durch einen hochrangigen Unternehmensvertreter, offenbart ein unveränderter Zacks Konsens EPS Schätzwerth für die letzten 30 Tage eine beibehaltene #1 (Strong Buy) Platzierung des Unternehmens nach dem Zacks Rank Bewertungssystem. Insgesamt deutet dies auf eine potentiell solide Geschäftsaussicht und damit womöglich einhergehende, bevorstehende Kursverbesserungen hin.

