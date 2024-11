FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag hat der Dax am Freitag stagniert. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt bei 19.418,15 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit ein kleines Plus an.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb zur Lage am Markt: "Grundsätzlich sieht es für das Jahresendgeschäft an der Börse gut aus, doch es gibt ein großes Aber: Aus technischer Sicht ist ein Wochenschlusskurs deutlich über 19.300 Punkten notwendig, um im Dax den Startschuss für eine Weihnachtsrally zu geben."

In diesem Jahr wird das Marktumfeld Stanzl zufolge von der Währungsseite begünstigt. Die Schwäche des Euro in den vergangenen Wochen stütze den deutschen Aktienmarkt. Denn eine schwache Heimatwährung helfe den Unternehmen beim Export.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verharrte am Freitag nahezu bei 26.227,15 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab geringfügig nach./la/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145