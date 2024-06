Aktien Wochenrückblick - eine Schaukelbörse par excellence. Mit einem Hoffnungsschimmer am Ende der Woche mit starker Eröffnung, zum Abend wieder abbröckelnden Kursen. Und der Hoffnung auf höhere Kurse am Montag? Das Wochenende bietet erstmal die Chance, die Ergebnisse des ersten Biden-Trump-Duells einzuordnen. Dazu die aktuellen Unternehmensnews Revue passieren zu lassen. Vielleicht trennt sich der Markt von seinen Rezessionsängsten und Zweifeln an der Zinssenkungsbereitschaft der Zentralbanken. Oder hat sich vielleicht einfach daran gewöhnt. Auf jeden Fall wie gewohnt letzten Samstag der Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...