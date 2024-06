Mit einem Tagesverlust von fast 7% trug die TeamViewer (WKN: A2YN90) am Freitag die rote Laterne im MDAX. Die leichte Erholungstendenz der letzten Tage ist damit bereits wieder Geschichte, denn die Aktie des Software-Unternehmens beendete die Handelswoche auf einem neuen Jahres- und zugleich 12-Monatstief. Was belastete die TeamViewer-Aktie zum Wochenschluss so stark? Opfer eines Cyberangriffs Es war eine Meldung, die Anleger ganz und gar nicht gerne ...

