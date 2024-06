Neue Kryptowährungen 2024: WAI, PEPU & PLAY mit 20x Potenzial

Neue Kryptowährungen üben immer eine besondere Anziehungskraft auf Investoren aus, da sie die Chance auf höhere Renditen bieten, aber auch mit höheren Risiken verbunden sind. Als erster Investor kann man potenziell die gesamte Kursrallye mitnehmen. Jedoch bringt das Jahr 2024 eine Flut neuer Tokens auf den Markt, was zu einer Verwässerung führt und möglicherweise aktuell noch eine breite Marktrallye verhindert. Die Vielzahl von Projekten konkurriert um begrenzte Liquidität, wodurch die Auswahl der besten neuen Kryptowährungen wichtiger denn je wird. Diese sollten nicht nur ein überzeugendes Konzept haben, sondern auch eine wachsende Community, virales Branding und insgesamt ein stimmiges Investmentversprechen bieten. Doch welche neuen Kryptowährungen haben 2024 Potenzial?

WienerAI (WAI)

WienerAI positioniert sich als vielversprechende Kryptowährung für das Jahr 2024 durch seinen realen Nutzen, gepaart mit einem Meme-Branding. Hier bietet der Trading-Bot einen AI-gestütztem Handel ohne Gebühren und MEV-Schutz. Der WAI Token treibt ergo einen innovativen Handelsbot an, der auf Ethereum basiert und kontinuierliche technologische Weiterentwicklung anstrebt. Die Plattform integriert Meme-Kultur mit KI-Technologie und hat bereits im Vorverkauf über 6,5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Der KI-Trading-Bot von WienerAI umfasst eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die sofortige, prädiktive Antworten auf Krypto-Investitionsfragen liefert und unvoreingenommene Marktanalysen ermöglicht. Der Bot identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten und liefert detaillierte Begründungen, ähnlich wie bekannte KI-Chatbots. Die nahtlose Swap-Integration erlaubt es den Nutzern, direkt in der App zu handeln, ohne diese verlassen zu müssen.

Zum WienerAI Presale

WienerAI legt großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Transparenz. Durch seine prädiktive Technologie und die Fähigkeit, fundierte Analysen zu liefern, hebt sich WAI von anderen Meme-Coins klar ab. Der kontinuierlich steigende Presale-Preis bietet Frühinvestoren Buchgewinne, während das Angebot einer Staking-Rendite von über 180 Prozent APY zusätzliche Anreize schafft.

Insgesamt positioniert sich WienerAI durch seine einzigartige Kombination aus Technologie und Community-orientiertem Design als ein spannender neuer Coin. Wer realen Nutzen und zugleich nicht auf das Meme-Branding verzichten möchte, wird aktuell bei WienerAI fündig.

Zum WienerAI Presale

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) ist derweil ein neuer Meme-Coin und hat im Vorverkauf bereits über 1,25 Millionen US-Dollar gesammelt. Dieser neue Ansatz von Pepe nutzt eine eigene Layer-2-Blockchain, die im Vergleich zu Ethereum niedrigere Gebühren und bis zu 100-mal schnellere Transaktionen ermöglichen soll. Der Vorverkauf startete vor weniger als einer Woche, PEPU wird schnell bekannter.

Pepe Unchained möchte also die erste Meme-basierte Layer-2-Blockchain werden. Dies beschreibt das Team auf der Website wie folgt:

Zum Pepe Unchained Presale

"Pepe Unchained - Die Zukunft der Meme-Münzen. Eine Layer-2-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren - und natürlich Meme - gebaut wurde. $PEPU Token treibt das gesamte Ökosystem an. Sie sind früh genug dran, um ein neues goldenes Zeitalter der Meme Coins zu erleben. Mit Pepe an seinem rechtmäßigen Platz als König, und dem Pepe Unchained Layer 2 - seinem Königreich."

Pepe Unchained bietet zusätzlich einen eigenen Block-Explorer zur Transaktionsverfolgung auf seiner neuen Layer-2-Plattform an. Für Anleger, die den ersten Hype um $PEPE verpasst haben, könnte $PEPU die nächste Chance im spekulativen Marktsegment darstellen. Der laufende Vorverkauf bietet etwa 1,6 Milliarden Token zu einem attraktiven Einstiegspreis an. Die fixen Preiserhöhungen im Vorverkauf bieten die Möglichkeit für frühe Buchgewinne, noch bevor der reguläre Handel beginnt.

Zum Pepe Unchained Presale

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge ist derweil ein neuer Gaming-Coin und hat im Presale bereits über 5 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Projekt verbindet das nostalgische Tamagotchi-Erlebnis mit modernem Play-to-Earn-Konzept, was eine stark steigende Nachfrage erzeugt. Der Preis der PLAY Token wird regelmäßig angehoben, wodurch Früh-Investoren bereits im Vorverkauf Gewinne erzielen können.

Die Kombination von Gaming und Memes wirkt auch im Jahr 2024 äußerst attraktiv, da Gaming historisch gesehen ein Segment mit enormem Potenzial für Massenadoption ist. Meme-Coins haben sich ebenfalls als robustes Marktsegment erwiesen. PlayDoge nutzt diese Synergien, um Investoren anzusprechen. Denn hier entsteht ein P2E-Game im bekannten Meme-Style.

Zum PlayDoge Presale

Das PlayDoge P2E-Game bringt zugleich das klassische Tamagotchi-Konzept ins Web3-Zeitalter, indem es Spielmechaniken mit Blockchain-Technologie verbindet. Spieler können ihre digitalen Haustiere pflegen und durch 2D-Minispiele Kryptowährungen verdienen. Diese Innovation kombiniert Nostalgie mit modernen Möglichkeiten des Verdienens durch Spielen. Tamagotchis erleben im Jahr 2024 also ein Krypto-Revival.

Der Presale von PlayDoge bietet durch die strategische Preisgestaltung attraktive Buchgewinne für frühe Investoren. Zudem können Anleger PLAY-Token über Ethereum und BNB staken, was zusätzliche passive Einkünfte ermöglicht. Die hohe Staking-Rendite von etwa 135 Prozent APY über Ethereum und rund 80 Prozent über BNB macht PLAY noch attraktiver.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.