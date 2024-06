Dissen a.T.W. (ots) -Der Hersteller BioWagner GmbH, Dissen, ruft aktuell das Produkt "BioWagner, Paprika edelsüß im Beutel" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum "04/2027" und den Losnummern "LB40941", "LC40941", "LA40951" und "LB40951" im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes zurück.Im Rahmen unserer strengen und routinemäßigen Prüf- und Kontrollmechanismen mussten wir feststellen, dass bei den betroffenen Produkten nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Metallsplitter in dem Produkt befinden. Andere Produkte der Marke und des Herstellers sind nicht betroffen.Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat der Hersteller BioWagner GmbH sofort reagiert und die Rückholung aus dem Handel bereits veranlasst. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kund:innen den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls verwenden.Das Produkt kann an den Hersteller BioWagner GmbH, 49198 Dissen a.T.W., zurückgegeben werden. Der Kaufpreis und auch das Porto werden selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Betroffene Verbraucher:innen werden gebeten, sich hierfür an den Hersteller unter der E-Mail-Adresse service@biowagner.de zu wenden.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt BioWagner, Paprika edelsüß im Beutel" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum "04/2027" und den Losnummern "LB40941" "LC40941", "LA40951" und "LB40951" des Herstellers BioWagner GmbH betroffen.Die Bio Wagner GmbH bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten und dankt allen Kund:innen und Verbraucher:innen für ihr Verständnis.Pressekontakt:Fuchs GmbH & Co. KGMaren BrandebusemeyerTel.: +49 (0)5421 309-197E-Mail: maren.brandebusemeyer@fuchs.deOriginal-Content von: Fuchs Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158082/5812314