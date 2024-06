Anzeige / Werbung

Keine Energiewende ohne Infrastruktur: Über die Ranft Solar Anleihe 2024 können Anlegerinnen und Anleger in Energiespeicher und Umspannwerke investieren.

In Sachen erneuerbare Energien (EE) hat Deutschland viel vor: So sollen ab 2026 mehr als dreimal so viele Solaranlagen zugebaut werden wie bisher. Bis 2030 sollen hierzulande Solaranlagen mit einer elektrischen Gesamtleistung von 215 Gigawatt (GW) auf Dächern installiert und auf Freiflächen aufgestellt sein.

Um den Solar- wie auch den Windenergie-Ausbau bewältigen zu können, werden aber nicht allein Anlagen benötigt, sondern auch die zugrundeliegende Infrastruktur - wie beispielsweise Stromspeicher und Umspannwerke. Allein für den Aus- und Umbau von On- und Offshore-Übertragungsnetzen und Verteilernetzen prognostiziert das Handelsblatt Research Institut Kosten in Höhe von 496 Milliarden Euro.

Energiespeicher

Das Wetter richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen - auch nicht, wenn es um die kontinuierliche Stromversorgung mit Energie aus erneuerbaren Quellen geht. Damit aber trotz Windstille, Wolken und Dunkelheit die Energieversorgung sichergestellt wird, braucht es Energiespeicher. Diese sorgen dafür, dass der Überschuss an Wind- und Solarenergie an stürmischen oder sonnigen Tagen nicht verlorengeht. Sie sind der Schlüssel, um die Schwankungen von Sonne und Wind auszugleichen und eine durchgängige, stabile Stromversorgung sicherzustellen.

Auch außerhalb von Extremsituationen sind Großspeicher im Stromnetz für den flächendeckenden Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) essenziell. So dienen sie beispielsweise auch als Puffer für kleinere Schwankungen, welche zu Instabilitäten führen könnten.

Umspannwerke

Für unterschiedliche Zwecke werden unterschiedliche Spannungsnetzwerke genutzt. Beim Stromtransport über längere Strecken beispielsweise wird in Deutschland das Höchstspannungsnetz mit einer Spannung von 220 oder 380 Kilovolt (kV) genutzt - dieses ist für diesen Zweck am effizientesten und verlustärmsten. Weiterhin gibt es hierzulande das Hochspannungsnetz (u. a. Einspeisungsebene großer Solarparks und Onshore-Windparks, Grobverteilung an Städte), das Mittelspannungsnetz (Verteilung bspw. an Krankenhäuser, Fabriken und kleinere Kommunen) und schließlich das Niederspannungsnetz, welches die üblichen 230 oder 400 Volt an private Haushalte und kleine Betriebe verteilt.

Umspannwerke haben die Aufgabe, die verschiedenen Spannungsnetzwerke miteinander zu verknüpfen - hier erfolgt die Transformation zwischen den unterschiedlichen Spannungsebenen.

Mit der Ranft Solar Anleihe 2024 investieren

Die Ranft Gruppe, die 1996 gegründet wurde, erweiterte ihr Geschäftsfeld bereits im Jahr 2008 um erneuerbare Energien (EE). Heute bilden diese den Schwerpunkt des Unternehmens - die Gruppe agiert als Entwickler, Planer, Betreiber und Investor von Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Deutschland und Italien. Nun macht sie die nächsten Schritte: Nicht nur wird die Ranft Gruppe zum Anbieter von dezentral erzeugtem Strom aus erneuerbaren Quellen, sie widmet sich auch der benötigten Infrastruktur - wie beispielsweise Großspeichern und Umspannwerken.

Zu den aktuellen Projekten von Ranft gehört die Entwicklung eines Großspeichers mit 100 Megawatt-Stunden (MWh) Kapazität auf einem eigenen Grundstück im italienischen Priolo. Priolo liegt auf Sizilien und gilt als bedeutender Industriestandort. Erst vor Kurzem erhielt die Ranft Gruppe von TERNA, dem größten Stromnetzbetreibers Europa, die Zusage für den Netzanschluss. Weitere Großspeicherprojekte sind in Vorbereitung.

Über die Ranft Solar Anleihe 2024

Das festverzinsliche Wertpapier hat einen prospektierten Zinscoupon von 7,0 Prozent p. a. und läuft planmäßig noch bis zum 31.12.2028. Die Zinsausschüttungen finden jeweils am ersten Geschäftstag des halbjährigen Zinslaufes statt - erster Zinstermin ist der 01.07.2024. Die Anleihe befindet sich derzeit in der Zeichnungsphase und ist daher nicht an der Börse handelbar, kann aber zum Ausgabekurs von 100 Prozent mit kostenfreier Einbuchung in die Kundendepots über FondsDISCOUNT.de erworben werden.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Ranft Solar Anleihe 2024

Keine Chance ohne Risiko: Anleihen

Mit Anleihen können Anlegerinnen und Anleger mittelbar vom Erfolg eines Unternehmens profitieren. Der Zinsertrag kann dabei deutlich attraktiver sein, als es Zinsanlagen bei Banken und Sparkassen mit sich bringen, die der gesetzlichen Einlagensicherung unterliegen. Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Anleihen entscheiden, verstehen den höheren Zins gegenüber Termineinlagen bei Banken und Sparkassen also als Risikoaufschlag. Typische Risiken können dabei ausbleibende Zinszahlungen und im schlechtesten Fall ein Rückzahlungsausfall der Anleihe zum Laufzeitende sein. Eine vollständige Risikoübersicht bieten daher die jeweiligen Anleihebedingungen und Prospektunterlagen zur aktuellen Emission.

Bei einer Investition in Anleihen ist eine Entscheidung ebenfalls in Ruhe und mit Sorgfalt vorzunehmen, wie es beim Handel mit allen anderen Wertpapieren über FondsDISCOUNT.de gilt. Das Angebotsspektrum der Smartbroker AG beschränkt sich auch in diesem Investmentbereich darauf, verfügbare Angebote zu Sonderkonditionen vorzustellen. Diese richten sich ausschließlich an Anlegerinnen und Anleger mit entsprechenden Erfahrungen im gewählten Investmentbereich, die ihre Entscheidungen für eine Investition eigenständig treffen können und wollen. Hierfür stehen die vollständigen Angebotsunterlagen als Download auf dieser Angebotsseite zur Verfügung und auf Wunsch übersenden wir diese auch jederzeit gerne per E-Mail.

Wichtiger Hinweis zur Ranft Solar Anleihe 2024

Diese Kurzinformation ist kein Verkaufsprospekt, sondern dient ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Für den Erwerb dieses Wertpapiers ist ausschließlich der gültige Wertpapierprospekt mit den dort fixierten Inhalten, insbesondere der Struktur und den Risiken maßgeblich. Diese Unterlagen sowie alle weiteren Informationen zum Ranft Solar Anleihe 2024 (ISIN: DE000A3511P8) stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Ranft Green Energy GmbH, Johann-Hammer-Str. 22, 97980 Bad Mergentheim, oder im Internet unter www.FondsDISCOUNT.de, zur Verfügung.

Nachfolgend werden nur die wesentlichsten Risikofaktoren, die für die Emittentin spezifisch sind, aufgeführt.

Risiken aus der Vergabe von Finanzierungen

Aus der Vergabe von Finanzierungen an Gesellschaften der Ranft Gruppe für die Realisierung von Projekten im Bereich regenerativer Energien können sich Risiken für die Emittentin dadurch ergeben, dass die aus den Finanzierungen realisierten Projekte nicht die geplanten Einspeiseerlöse und/oder Veräußerungserlöse erzielen, die für eine Rückzahlung der Finanzierung inklusive Zinsen ausreichen; die in die jeweilige Finanzierung investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von Insolvenzen der finanzierten Gesellschaften wertberichtigt werden müssen und sich somit keine Zins- und Rückzahlungen aus der betroffenen Finanzierung ergeben. Risiko aus fehlenden konkreten Investitionen (Blind-Pool-Risiko) Zum Datum des Prospektes stehen die Investitionen seitens der Emittentin noch nicht konkret fest. Es handelt sich daher um ein Blind-Pool-Konzept. Der wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen finanzierten Gesellschaften und der regenerativen Energieprojekte der Gesellschaften ab. Die Anleger können sich im Vorfeld nicht über konkrete Projekte informieren und müssen sich darauf verlassen, dass die Emittentin geeignete Gesellschaften mit geeigneten Energieprojekten auswählt. Es besteht insoweit das Risiko, dass trotz Beachtung der relevanten Auswahlkriterien ungünstige Energieerzeugungsanlagen ausgewählt werden bzw. die ausgewählten Anlagen sich negativ entwickeln. Dies kann dazu führen, dass eine finanzierte Gesellschaft nicht genügend Einnahmen aus einem Projekt erzielt, um ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Emittentin aus der Finanzierung zu erfüllen.

Risiko des fehlenden Einflusses auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin und auf die Verwendung des Emissionserlöses

Die Schuldverschreibungen gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in deren Gesellschafterversammlung. Darüber hinaus obliegt die Geschäftsführung der Emittentin allein dem Geschäftsführer. Insoweit können Anleger keinen Einfluss auf Entscheidungen der Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführung der Emittentin ausüben. Insbesondere sind die Anleger nicht in der Lage, über die Verwendung des Emissionserlöses mitzubestimmen. Es besteht das Risiko, dass Entscheidungen getroffen werden, die dem Interesse des einzelnen Anlegers entgegenstehen und ggf. negative Auswirkungen auf die Schuldverschreibungen haben. Dies kann dazu führen, dass die Emittentin ihre Zahlungsverpflichtungen an die Anleger (Zinsen, Rückzahlung) nicht oder nicht in geplanter Höhe erfüllen kann, was auch zu einem Teil- oder Totalverlust des Anleihekapitals führen kann. Eingeschränkte Veräußerbarkeit Die Veräußerbarkeit der Schuldverschreibungen ist eingeschränkt, da die Schuldverschreibungen nicht an einem geregelten Markt notiert sind. Es besteht daher das Risiko, dass ein Anleger die von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen möglicherweise nur zeitverzögert, nicht oder nur zu einem Preis verkaufen kann, der erheblich unter dem Nennwert liegt. Die Emittentin strebt die Einbeziehung in den Freiverkehr an einer oder mehreren Börsen an. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen der Emittentin in den Freiverkehr bedeutet nicht, dass im Falle einer Verkaufsabsicht ausreichend Nachfrage zur Verfügung steht, um die Schuldverschreibungen zu veräußern. Risiken in Bezug auf Beschlüsse der Anleger in der Gläubigerversammlung In den gesetzlich geregelten Fällen kann eine Versammlung der Anleger der Schuldverschreibungen (Gläubigerversammlung) einberufen werden. Die Gläubigerversammlung ist berechtigt, die jeweils geltenden Anleihebedingungen durch Mehrheitsbeschluss zu ändern. Insoweit ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne Inhaber von Schuldverschreibungen überstimmt werden und Beschlüsse gefasst werden, die nicht in ihrem Interesse sind. Gleiches gilt auch, wenn Anleger nicht an derartigen Versammlungen teilnehmen oder sich nicht vertreten lassen. Die in der Gläubigerversammlung geänderten Anleihebedingungen sind unabhängig von der einzelnen Zustimmung oder Ablehnung für alle Anleger verbindlich.

Auszug der wesentlichen Risiken (Wertpapiere)

Die Wertentwicklung eines Wertpapiers wird maßgeblich von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bestimmt. Daraus ergibt sich das Risiko von finanziellen Verlusten, bei konjunkturellen Schwankungen und/oder Marktpreisänderungen des Wertpapiers.

Auch die Bonität des Emittenten kann sich aufgrund von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ändern und sich negativ auf die Kursentwicklung des Wertpapiers auswirken.

Bei wenig liquiden Anlagen trägt der Anleger das Risiko, das Wertpapier nur zu einem niedrigen Gegenwert oder gar nicht verkaufen zu können.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig gesetzgeberischen Änderungen unterworfen sein, die sich negativ für den Anleger auswirken. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Anleger die konkreten Auswirkungen der Investition auf seine individuelle steuerliche Situation überprüfen. Es wird empfohlen, zu diesem Zweck einen Steuerberater zu konsultieren.

Im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwahrung von Wertpapieren fallen regelmäßig Gebühren an. Diese Nebenkosten sollte der Anleger bei der Entscheidungsfindung angemessen berücksichtigen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Der Preis der Anteile und der erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und können nicht garantiert werden.

Wer Ranglisten und Statistiken als Entscheidungsgrundlage für eine bestimmte Anlage nutzen will, sollte auf die Voraussetzungen achten, unter denen derartige Rang- und Bestenlisten erstellt wurden.

Je nach Wertpapier, Ausrichtung und Konstruktion ergeben sich spezielle Risiken für den Anleger, z. B. Verluste durch Währungsschwankungen.

Ausführliche Risikohinweise können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

