Für Kupfer kam es in den letzten Handelstagen knüppeldick. Der Kupferpreis rauschte unter die eminent wichtige Marke von 4,5 US-Dollar. Wie schlimm wird es? Die Produzentenaktien sind bereits in Not.Kupfer - Wie schlimm wird es? Die Bemühungen des Kupferpreises, im Bereich von 4,5 US-Dollar / lb einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden, sind gescheitert. Und das krachend! Die Lage spitzte sich daraufhin deutlich zu. Kupfer tauchte unter die 4,5 US-Dollar ab und nähert sich nun mit großen Schritten der Marke von 4,0 US-Dollar. Ein Test dieses zentralen Preisbereiches scheint aus charttechnischer Sicht unausweichlich. Stimmungskiller Nachfrage und US-Dollar In Bezug auf Kupfer muss man …