Krypto News: Experte sieht Rallye, Angst im Bitcoin-Markt

Derzeit fehlt es Kryptowährungen an Momentum. Diese zeigen keine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Kurze Erholungen werden schnell wieder abverkauft und Bitcoin stagniert knapp über 60.000 US-Dollar. Dieses mangelnde Durchsetzungsvermögen deutet auf eine anhaltende Unsicherheit und Zurückhaltung unter den Anlegern hin. Doch genau hier könnte eine Chance liegen. Denn ein führender Krypto-Experte sieht zunehmende Angst im Bitcoin-Markt und verweist auf eine potenzielle Rallye in 2024.

Bitcoin Fear and Greed: Angst macht sich breit - was jetzt?

Der Bitcoin Fear and Greed Index misst die Stimmung am Kryptomarkt, indem er verschiedene Faktoren wie Volatilität, Marktvolumen, Social Media, Umfragen und Marktdominanz analysiert. Ein hoher Wert signalisiert Gier und mögliche Überbewertung, während ein niedriger Wert Angst und mögliche Unterbewertung anzeigt. Der Index hilft Anlegern, extreme Marktstimmungen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser dient als Indikator für potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten, basierend auf der aktuellen Marktstimmung.

Der Bitcoin Fear and Greed Index steht nun also 30, was auf eine Stimmung der Angst im Markt hinweist. Der Analyst Ali Martinez erwartet, dass Bitcoin oft dann ansteigt, wenn es am wenigsten erwartet wird, also in Phasen hoher Angst. Historisch gesehen hat Bitcoin in solchen Momenten häufig einen Rebound erlebt, da die extreme Angst auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist und Käufer anzieht. Diese Einschätzung basiert auf der Beobachtung, dass der Markt oft gegen die vorherrschende Stimmung reagiert. Wenn alles Negative eingepreist ist und die meisten schwachen Hände schon verkauft haben, ist die potenzielle Downside überschaubar.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ferner ein technischer Indikator, der die Geschwindigkeit und Veränderung der Kursbewegungen misst. Er bewegt sich zwischen 0 und 100 und zeigt überkaufte Bedingungen über 70 und überverkaufte Bedingungen unter 30 an.

Mit einem aktuellen RSI-Wert von 22 im Tageschart deutet der Indikator auf eine starke Unterbewertung bei Bitcoin hin. Solche niedrigen Werte signalisieren oft, dass der Vermögenswert überverkauft ist und eine Gegenbewegung oder Erholung möglich ist. Erfahrungsgemäß ist gerade der Daily RSI im Bitcoin-Markt ein Indikator mit hoher Trefferquote.

Bitcoin Alternative: Schafft Meme-Coin Base Dawgz 100x?

Neben Bitcoin kann es für Anleger spannend sein, neue Coins zu beobachten, wenn sie höhere Renditen bei höherem Risiko suchen. Besonders Meme-Coins haben zuletzt Stärke gezeigt und bieten interessante Chancen für risikofreudige Investoren, die von potenziellen Kursgewinnen profitieren möchten.

Base Dawgz (DAWGZ) könnte nun eine heiße Wahl für risikofreudige Anleger sein. Trotz der jüngsten Korrektur hat der Meme-Coin nämlich in weniger als einem Monat über 2,25 Millionen Dollar eingesammelt, was sein enormes Potenzial im Meme-Coin-Sektor unterstreicht. Mit dem erneuten Aufschwung rücken vielversprechende Projekte wie Base Dawgz in den Fokus der Anleger, unterstützt durch die Stärke der Layer-2-Base. Denn genau hier ist Base Dawgz heimisch.

Base Dawgz fördert seine Community durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien Punkte erhalten, die sie gegen DAWGZ-Token eintauschen können. Mit der Einführung von Staking-Funktionen bietet Base Dawgz zusätzliches Potenzial für Investoren.

Der neue Meme-Coin Base Dawgz ist nicht auf eine einzelne Blockchain beschränkt. Der DAWGZ-Token kann zusätzlich über Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden, was die Liquidität erhöht und den Handel erleichtert. Zwar ist Base Dawgz in erster Linie ein Base-Meme-Coin, darüber hinaus sorgt die Multichain-Kompatibilität jedoch für höhere Unabhängigkeit.

Da eine Preiserhöhung in gut zwei Tagen bevorsteht, sollten Anleger schnell handeln, um von den aktuellen Konditionen zu profitieren.

