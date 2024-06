Die Immobilienkrise schwelt schon seit fast zwei Jahren, weil die kräftigen Zinsanhebungen der Notenbanken die Zinskosten in die Höhe getrieben haben und immer mehr Immobilienbesitzer in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das gilt auch für Immobilienunternehmen und Immobilienfonds. Die Verunsicherung der Anleger ist groß und so erreichte mich eine Leseranfrage, die sich auf den Umgang mit dem Grundbesitz Europa RC (WKN: 980700) sowie dem Grundbesitz Global (WKN: 980705) bezieht. Die Problematik betrifft aber im Grunde aber alle offenen Immobilienfonds - eine Assetklasse, der ich ja schon seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...