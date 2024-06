Bitcoin-ETF verzeichnet endlich wieder hohe Zuflüsse

Die börsengehandelten Fonds auf Bitcoin und Ethereum bewegen die Kryptomärkte in diesem Jahr so stark wie kein anderes Thema. Doch in den letzten Wochen waren die Zu- und Abflüsse des ETFs im Prinzip plus-minus-null. Einige Tage gab es Zuflüsse, an anderen wieder Abflüsse. Ebenso wie der Markt nicht aus der Korrektur zu kommen scheint, scheinen auch die ETF-Anleger keine klare Richtung gekannt zu haben.

Der größte börsengehandelte Fonds auf den Bitcoin ist der von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter und einem der größten ETF-Emittenten der Welt. Dieser war der erste Fonds auf eine Kryptowährung, der 20 Mrd. Marktkapitalisierung erreichte. Doch langsam scheint die Richtung der Finanzflüsse im Bitcoin-Spot-ETF wieder klarer zu werden. Der BlackRock ETF verzeichnete gestern Zuflüsse von 83 Mio. Dollar, wie Bitcoin News heute auf X (ehemals Twitter) berichtete.

NEW: After spending most the month taking in 0 flows, the BlackRock Bitcoin ETF comes back to life with $83 million coming in yesterday pic.twitter.com/scnxQ38Pst - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) June 29, 2024

Bricht der Bitcoin mit den ETF-Zuflüssen aus der Range aus?

Nach der wochenlangen Korrektur und einem Abverkauf seit Anfang Juni scheint der Kurs des Bitcoins vor einigen Tagen endlich seinen Boden gefunden zu haben, wobei eine wackelige Stabilisierung eingesetzt hat. Damit befindet sich die älteste Kryptowährung der Welt gerade in einer Range, die auf der Unterseite durch 56.500 Dollar und auf der Oberseite vom Doppelhoch bei 71.958 Dollar begrenzt wird. Die Unterseite dürfte damit eine Unterstützung bilden, während die Oberseite als Widerstand eingestuft werden kann. Allerdings kann ein guter Bull Run schon dazu führen, dass der Kurs über diesen springt.

(Der Kurs des Bitcoins steckt in einer Range zwischen dem Hoch bei 71.958 und 56.500 auf der Unterseite begrenzt - Quelle: Tradingview.com)

Führt der Zufluss in die Bitcoin-ETFs zur Altseason?

Das große Ereignis, auf das die Anleger am gesamten Kryptomarkt schon länger warten und das bei Analysten und Tradern immer wieder auftaucht, ist die Altcoin Season. Bisher war es eher so, dass nur der Bitcoin und einige Meme-Coins neue Höchststände knacken konnten. Im Zyklus der Altseason dreht sich das Verhältnis erfahrungsgemäß um und mehr Altcoins schaffen es auf neue Allzeithochs. Der bekannte Analyst Crypto Rover teilte heute auf X eine Einschätzung darüber, dass einige Altcoins jetzt x30 machen könnten.

Lots of Altcoins will explode 30x from here.



Do not lose faith now. - Crypto Rover (@rovercrc) June 29, 2024

Anleger, die die richtigen Coins mit dem Potenzial auf x30 finden wollen und dabei Scam-Coins aus dem Weg gehen möchten, sollten jedoch gut ausgebildet über den Handel mit Kryptowährungen sein. Eine Plattform, auf der dieses nötige Wissen zur Verfügung gestellt wird, ist 99Bitcoins. Diese bringt nun selbst einen Coin heraus, der laut Analysten x25 nach dem Start schaffen könnte.

99Bitcoins hat vor Kurzem seinen eigenen Token, den $99BTC, ins ICO geschickt. Dieser konnte in der kurzen Zeit bereits über 2,3 Mio. Dollar an Investorengeldern einsammeln. Und das, obwohl der Coin bisher als absoluter Geheimtipp unter Analysten und professionellen Tradern gilt. Das liegt daran, dass 99Bitcoins den Coin in seiner Community stark beworben hat. Diese umfasst allein 700.000 Abonnenten auf Youtube. Das Marketing soll laut der auf der Website aufgeführten Roadmap noch deutlich weiter gehen. Es bestehen Pläne bis weit über 2024 hinaus, womit die Plattform den $99BTC dauerhaft als ernst zu nehmenden Coin am Markt platzieren möchte. Damit könnten Anleger langfristig im besten Fall deutlich mehr als die von Analysten geschätzten x25 erzielen.

($99BTC konnte in den letzten Wochen 2,3 Mio. Dollar einsammeln und hat großes Potenzial für die Zukunft - Quelle: presale.99bitcoins.com)

$99BTC wird auf 99.000.000.000 Token limitiert sein. Damit ist der Coin nicht nur deflationär aufgebaut, wie der Bitcoin, sondern das Angebot könnte durch Burning sogar noch verknappt werden. Das könnte langfristig zu hohen Kurssteigerungen führen. Auch innerhalb der Plattform bietet der Coin zahlreiche Vorteile wie eine Staking-Funktion mit einem derzeitigen APY von 725 % p.A. Auch exklusive Events und Ausbildungsinhalte sind für die Besitzer der hauseigenen Token von 99Bitcoins geplant. Es deutet also vieles darauf hin, dass $99BTC schnell nach dem Start ein hohes Handelsvolumen erreichen und die Aufmerksamkeit großer zentraler Börsen auf sich ziehen könnte. In diesem Fall würde der Kurs explodieren, wobei Anleger, die früh eingestiegen sind, große Gewinne mitnehmen könnten.

