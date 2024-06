Bitcoin stabilisiert sich, steigt der Kurs nächste Woche auf 75.000 Dollar?

Befinden wir uns noch immer in einer Korrektur im Bitcoin? Oder sind wir eher schon von der Korrektur auf dem Weg in den Bärenmarkt? Diese Fragen drängen sich auf, wenn man den Kurs der ersten und mit Abstand größten Kryptowährung der Welt betrachtet. Dieser steckt seit Monaten in einer hartnäckigen Korrektur fest. Seit seinem Allzeithoch im März dieses Jahres hat der Bitcoin-Kurs -17 % verloren. Auch die Nachricht über die Zulassung der Ethereum-ETFs brachte nur eine kurzfristige Rallye.

Kurz darauf begann der jedoch wieder zu fallen. Seit ca. 4 Wochen kennt der Kurs nur noch die Richtung nach unten und macht bisher keine Anstalten, wieder umzudrehen. Sogar ein Abwärtstrend hat sich im Tageschart mittlerweile gebildet. Die weltweite Krypto-Community blickt gespannt auf die nächste Woche. Da könnten laut verschiedener Gerüchte endlich die Ethereum-ETFs auf den Markt gebracht werden. Diese könnten weitreichende Effekte für den Bitcoin mit sich bringen.

(Der Bitcoin-Kurs steckt in einer Korrektur fest, scheint mittlerweile aber seinen Boden gefunden zu haben - Quelle: tradingview.com)

Handelsstart der Ethereum-ETFs könnte den Bitcoin-Kurs nach oben treiben

Verschiedene und in der Regel gut informierte Analysten haben vermehrt das Gerücht bekräftigt, dass der Handelsstart der Ethereum-ETFs schon in der nächsten Woche erfolgen könnte. Als möglicher Handelsstart wird immer wieder der 2. Juli genannt, was nächste Woche Dienstag wäre. Zu 100 % ist jedoch bislang nicht klar, ob das wirklich stattfindet.

Sollten die börsengehandelten Ether-Fonds trotz des ganzen Hin und Her am Dienstag an die Börsen kommen, könnte das dem Markt aber den nötigen Optimismus zurückgeben, damit die Bullen am Kryptomarkt wieder das Ruder übernehmen. Diese Entwicklung könnte den Kurs nach der Bodenbildung endgültig wieder in den Steigflug versetzen.

2 Marken sind im Bitcoin jetzt wichtig

Der Bitcoin-Chart zeigt im Moment 2 wichtige Widerstände, die der Kurs überspringen muss, um nächste Woche die 75.000 Dollar zu knacken. Die eine ist das Doppelhoch bei 71.958 Dollar, nach dessen Bildung der Kurs seit Anfang Juni gefallen ist. Der nächste Widerstand, der nur 2,5 % darüber liegt, aber sogar noch weit stärker ist, ist das Allzeithoch bei 73.750,07 Dollar. Wenn dieses aber aufgrund der Dynamik und der positiven Stimmung und Kauflaune der Anleger nächste Woche gebrochen wird, wäre die Bahn bis 75.000 Dollar frei!

(Der Bitcoin-Kurs zeigt derzeit 2 wichtige Kursmarken, einmal das Doppelhoch von 71.958 Dollar und das Allzeithoch bei 73.750,06 Dollar - Quelle: Tradingview.com)

Wenn der Bitcoin ein neues Allzeithoch markiert, würde das wohl breite Feierlaune am Markt auslösen. Viele Altcoins wie Ethereum oder Solana und auch die stärksten Meme-Coins könnten wieder fantastische Renditen erzielen. Trader und Investoren mit den richtigen Strategien und dem nötigen Marktwissen könnten ein Vermögen verdienen. Eine Plattform, die 79 Stunden Videomaterial mit diesem Wissen, eine Community in Millionengröße und bald einen eigenen Token zu bieten hat, ist 99Bitcoins.

99Bitcoins geht den nächsten Schritt und schickt eigenen Coin auf den Markt

99Bitcoins hat sich in den vergangenen Namen einen hervorragenden Ruf in der Krypto-Community erarbeitet. Mittlerweile haben über 700.000 Anleger den Youtube Channel abonniert und über 2,8 Mio. haben sich in den Newsletter eingetragen. Diese große Community und das große Vertrauen in die seriöse Plattform 99Bitcoins dürfte dafür sorgen, dass der neue Coin $99BTC einen fulminanten Start hinlegt. Das gesamte Projekt wurde unabhängig geprüft und für seriös befunden, unter anderem auch deshalb, weil der Liquidity-Pool beim Start gesperrt wird, wodurch alle Investoren in $99BTC wissen, dass ihr Geld sicher aufgehoben ist.

(99Bitcoins hat eine ausführliche Roadmap aufgestellt und große Pläne für seinen $99BTC-Token - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Neben der Vermarktung ist aber auch das gesamte Konzept von $99BTC brillant durchdacht. So werden die auf 99.000.000.000 Stück begrenzten Token über Learn-to-Earn an die Nutzer von 99Bitcoins vergeben. Außerdem wird es exklusive Events und Ausbildungsinhalte für alle Investoren von $99BTC geben. Für Anleger noch interessanter könnte aber die Staking-Funktion sein. Denn wenn Investoren ihre Token in den Pool geben, erhalten sie derzeit einen APY von 725 % p.A.

Diese enorm hohe Rendite dürfte noch sinken, wenn mehr Coins in den Pool kommen, aber sie liegt so weit über dem Durchschnitt, dass Anleger hier auch in Zukunft höchstwahrscheinlich überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Aufgrund all dieser Vorteile, des guten Marketings von 99Bitcoins und der enormen Reichweite glauben verschiedene Analysten, dass $99BTC mehr als x25 erzielen könnte. Damit könnte der Token dieses Jahr eine der besten Chancen für Anleger sein, um hohe Gewinne zu erzielen.

