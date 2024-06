Die vergangene Woche endete für Deutsche Telekom mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 2,62 Prozent fester. An vier der vier Tage ging es für die Aktie nach oben. Dabei erwischte Deutsche Telekom am Montag mit einem Plus von 1,18 Prozent einen absoluten Sahnetag. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen? Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. ...

