Partylaune ist aktuell bei Cancom-Aktionären angesagt. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 2,41 Prozent. An drei der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Den höchsten Tagesgewinn verzeichnete Cancom dabei am Donnerstag mit einem Plus von 3,72 Prozent. Startet hier jetzt die nächste Party? Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn die Aktie schiebt sich immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...