Großer Katzenjammer heute bei allen Alibaba-Anteilseignern. Denn für den Kurs ergibt sich im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 2,27 Prozent. Der Titel ging an drei der fünf Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Darunter war am Donnerstag der höchste Tagesverlust für Alibaba mit einem Minus von 2,43 Prozent. Wie geht es nun weiter? Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn Alibaba rutscht immer weiter in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...