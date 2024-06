Mainz (ots) -Veranstalter beenden Event um 20:30 Uhr nach dem Auftritt von Alice MertonDas "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" in Mainz an der "Großen Bleiche" muss aufgrund einer drohenden Unwetterlage nach dem dritten Auftritt abgebrochen werden. Die Veranstalter wollen so sicherstellen, dass alle Besucherinnen und Besucher das Gelände verlassen und rechtzeitig an einen sicheren Ort kommen können.Bis zum Abbruch um 20:30 Uhr waren bereits knapp 10.000 der erwarteten 20.000 Menschen zum Veranstaltungsgelände gekommen. Die Veranstalter bedauern das vorzeitige Ende. Die Stimmung beim "SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air" war über den gesamten Nachmittag ausgelassen und friedlich. Bei den Konzerten von Tom Gregory, ClockClock und Alice Merton feierten die Fans ein großes Musikevent gemeinsam mit SWR3.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-rheinland-pfalz-open-air-wird-aufgrund-drohenden-unwetters-abgebrochenFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5812467