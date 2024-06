Eine eher müde Woche an der Börse neigt sich ihrem Ende zu. Höhenflüge waren in den letzten Tagen äußerst selten und nicht mal eine Nvidia-Aktie konnte noch für frische Rekorde sorgen. Auf solche verzichteten auch die folgenden Titel, bei denen Kauflaune nicht mehr recht aufzukommen scheint.Einigermaßen gut zeigt sich noch die Aktie von Rheinmetall (DE0007030009). Jene verpasste zwar die 500-Euro-Marke, worauf ein aus charttechnischen Gründen erwartbarer Rutsch in Richtung Süden folgte. Doch am Freitag konnten die Bullen immerhin ...

