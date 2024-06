Sektor-Leader: Internet-Content

Diese Aktien gehören auf die Watchlist!

Für Trader ist es wichtig zu wissen, welche Aktien gerade gespielt werden und warum der jeweilige Sektor Stärke zeigt. Dies bringt uns zu den Internet-Content-Aktien.

Internet-Content-Unternehmen wenden verschieden Strategien zur Monetarisierung an. Der genaue Mix der verwendeten Strategien variiert dabei von Unternehmen zu Unternehmen. Neben unterschiedlichen Monetarisierungsstrategien profitieren Internet-Content-Anbieter auch von Faktoren, wie:

Netzwerkeffekte: Je mehr Nutzer eine Plattform nutzen, desto wertvoller wird sie für alle Nutzer. Dies macht es für Konkurrenten schwierig, in den Markt einzudringen.

Markenstärke: Starke Marken haben einen hohen Wiedererkennungswert und ein positives Image. Dies kann Unternehmen dabei helfen, höhere Preise zu verlangen und mehr Kunden zu gewinnen.

Innovation: Erfolgreiche Internet-Content-Unternehmen investieren kontinuierlich in neue Produkte und Dienstleistungen. Dies hilft ihnen, wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Kunden zu gewinnen.

Alphabet (GOOG)

Alphabet ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte und bekannteste davon ist Google. Die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Die zahlreichen Produkte rund um Google haben das Ziel, den Nutzern das Informationsangebot des Internets zugänglich zu machen. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Auch die Video-Plattform YouTube zählt zu Alphabet. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tablets aktiv. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht.

Pinterest (PINS)

Pinterest ist ein solzialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Auf diese Weise haben User die Möglichkeit, Interessantes, Inspirierendes oder Nützliches auf ihrer virtuellen Pinnwand zu speichern und mit Kommentaren zu versehen oder auf Pinnwänden anderer Nutzer zu entdecken. Derzeit nutzen weltweit über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diveresen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport u.v.a. zu suchen.

Meta Plattforms (META)

Meta Platforms ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Tencent Music Ent. (TME)

Tencent Music ist der größte Online-Musikdienstanbieter in China. Das Unternehmen wurde 2016 durch den Zusammenschluss der Streaming-Plattformen QQ Music, Kuwo Music und Kugou Music gegründet. Tencent ist mit über 50 % der Anteile und über 90 % der Stimmrechte der größte Anteilseigner von TME. TME bietet außerdem soziale Unterhaltungsdienste an, darunter Live-Audio-/Video-Musikübertragungen und Online-Konzertdienste über die drei oben genannten Plattformen sowie Online-Karaoke über die unabhängige Plattform WeSing.

Kanzhun (BZ)

Kanzhun ist eine in China ansässige Holdinggesellschaft, die hauptsächlich Online-Rekrutierungsdienste anbietet. Das Unternehmen verbindet Arbeitssuchende und Unternehmensanwender über seine interaktive mobile BOSS Zhipin-Anwendung, die zusammen mit seinen anderen mobilen Anwendungen und Miniprogrammen ein Netzwerk bildet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Benutzererlebnissen, indem es ihnen während des gesamten Rekrutierungszyklus Erfahrungen liefert.

Tagescharts vom 28.06.2024, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 29.06.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in GOOG hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.