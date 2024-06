Amazon hat wichtige Schlüsselfiguren und einige Teammitglieder eines für seine Künstliche Intelligenz (KI)-Expertise bekannten Start-ups für sich gewonnen. Die Nachziehenden, darunter Mitgründer, schließen sich damit dem Kampf an, den Rückstand im AI-Bereich aufzuholen. Das Start-up, welches seit seiner Gründung über $410 Millionen eingenommen hat, besetzt die freiwerdende CEO-Position neu, während bereits ein neues Oberhaupt vorgestellt wurde. Wie auch ein direkter Konkurrent, welcher Führungskräfte und Angestellte eines anderen AI-Unternehmens unter Vertrag nahm und dadurch in den Fokus von Kartellbehörden geraten ist, wird Amazon eine Lizenzgebühr für die Nutzung einiger Technologien des Start-ups entrichten, die zur Automatisierung von Geschäftsfunktionen beitragen. Die exakten Konditionen des Geschäfts wurden nicht öffentlich gemacht. Parallel dazu plant das Unternehmen, eine leistungsfähige Sprach-KI zu etablieren, um mit führenden Modellen von Konkurrenten mitzuhalten. Mit den neuen Arbeitskräften will Amazon die Arbeit an KI-Agenten Tools intensivieren, einen Bereich, der vor allem von großen Laboren beachtet wird.

Finanzprognose stimmt zuversichtlich

Währenddessen signalisiert die positive Bewertung der Aktie durch eine namhafte Bank entsprechendes Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft des Konzerns. Nach einer Aktualisierung der Prognosen, bleibt die Gesamteinnahmeschätzung für 2024 weitestgehend gleich, jedoch mit einer leicht erhöhten Erwartungshaltung an das operative Einkommen, wofür Amazon Web Services (AWS) maßgeblich beitragen soll. Anderweitige Meldungen der Branche beinhalten die Erreichung einer Marktkapitalisierung von $2 Billionen durch das Technologieunternehmen, Erfolgsaussichten weiterer bedeutender Unternehmen im Transportwesen und fortschrittliche Zukunftspläne eines bekannten Automobilherstellers. Während Investoren gespannt auf wichtige wirtschaftliche Daten warten, erlebten Unternehmen in Verbindung mit einer ehemaligen politischen Persönlichkeit Kurssteigerungen.

