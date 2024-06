In einem beispiellosen Rückgang erlebte die Aktie des Sportartikelriesen am Freitag eine dramatische Talfahrt, die zum schlechtesten Handelstag ihrer Geschichte wurde. Analysten führen dies auf eine überraschende Rückgangsprognose im Jahresumsatz zurück, die Investoren wegen der zunehmend intensiven Konkurrenz durch aufkommende Marken wie On und Hoka in Sorge versetzt. Der Konzern hatte zuvor für das Geschäftsjahr 2025 einen Mittel-Einstelliger Prozentwert als Umsatzrückgang im Vergleich zu den fast 1% Anstiegsprognosen der Analysten vorausgesagt, und markiert somit einen deutlichen Abfall der Hoffnungen auf eine baldige Erholung des Unternehmens. In Europa, Großbritannien und den USA wurden zudem die Aktien von Konkurrenten und Einzelhändlern, darunter auch prominente deutsche Sportartikelhersteller, in Mitleidenschaft gezogen.

Strategische Kurskorrektur gefordert

Angesichts der sich verschlechternden Situation wurde eine Neuausrichtung der Sortimente gestartet, mit dem Ziel, neue, preisbewusste Konsumenten weltweit mit Sneakern für unter 100 Dollar anzuziehen. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung neuer Nachhaltigkeitsstandards mit einem vollständig aus ReactX-Schaumstoff gefertigten Mittelsohlenmodell. Analysten erwarten von dem Konzern eine umfassende Überprüfung seiner Managementstrategien noch vor dem bevorstehenden Investorentag im Herbst, und einige diskutieren bereits über mögliche Managementwechsel. Derweil versucht der Konzernzoom, trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks sein umfassendes Potential und seine bisherigen Wettbewerbsvorteile strategisch neu zu konfigurieren, um mittelfristig wieder auf Erfolgskurs zu kommen.

