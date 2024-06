© Foto: Sylwia Bartyzel - Unsplash.com



Indien ist zuletzt immer stärker in den Fokus gerückt, nachdem die Leitindizes Rekorde markiert haben und JPMorgan das Land in seine Indizes aufgenommen hat. So können auch Kleinanleger von dem Trend profitieren.Die beiden Benchmarkindizes Indiens, der BSE Sensex und der NSE Nifty 50 haben Ende dieser Woche Allzeithochs erreicht und ein Ende des seit Wochen und Monaten anhaltenden Aufwärtstrends ist nicht abzusehen. Im Gegenteil: Die Aufnahme des Landes in eine Serie von Schwellenland-Fonds von JPMorgan dürfte dem Land milliardenschwere Mittelzuflüsse bescheren. Die Marktstimmung bleibe positiv, erklärte Varun Aggarwal, Gründer und Geschäftsführer von Profit Idea, gegenüber Business Insider …