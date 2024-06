NEW YORK (Reuters) - Die US-Justizbehörden befinden sich in Gesprächen mit dem Flugzeughersteller Boeing und den Angehörigen von Opfern tödlicher Abstürze, da die Frist für eine mögliche strafrechtliche Anklage gegen das Unternehmen näher rückt. Insidern zufolge könnte Boeing eine Verletzung der Vereinbarung zur Strafaussetzung begangen haben, die es vor Strafverfolgung im Zusammenhang mit zwei Abstürzen von 737 MAX Jets in den Jahren 2018 und 2019, bei denen 346 Menschen starben, geschützt hatte. Laut einer E-Mail des Justizministeriums arbeiten US-Beamte unter einem "engen Zeitplan". Boeing hatte zuvor geglaubt, eine Anklage wegen Verschwörung zur Täuschung der US-Luftfahrtbehörde FAA abwenden zu können und zugestimmt, die Compliance-Praktiken zu überarbeiten und 2,5 Milliarden Dollar zur [...]

Hier weiterlesen