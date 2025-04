Anzeige / Werbung

Die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017) konnte am 17. April um +0,71 % auf 311,30?USD zulegen. Der Kurs pendelt seit Februar in einer engen Seitwärtsrange zwischen 304?USD und 315?USD, wobei die 50-Tage-Linie bei 308,56?USD und der EMA20 bei 308,52?USD aktuell als kurzfristige Unterstützung fungieren. Die gleitenden Durchschnitte EMA20 und MA50 verlaufen nahezu parallel und flach, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...