Was für eine Woche - GameStop glänzte mit einem kräftigen Anstieg. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 3,18 Prozent gestiegen. Der Titel beendete zwei der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei verzeichnete GameStop insbesondere am Dienstag mit einem Plus von 5,41 Prozent einen echten Kursschub. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo? Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...