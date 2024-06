Albis Leasing - ein eher ruhiger Vertreter am Kapitalmarkt. Operative Stärke, erfolgreiche Antworten auf Zinswende und Refinanzierungsumfeld - Pfunde mit denen man wuchern kann. Mehr erfahren über die Albis Leasing, dass war der Grund mit dem Vorstand und Sprecher des Vorstands, Herrn Sascha Lerchl, über "seine" Albis Leasing zu reden. Dabei kam heraus: Spannende Einblicke in eine Wachstumsstory, die bisher an der Börse noch nicht die ihr zustehende Würdigung findet. Noch nicht? Was man tun will, um das zu ändern - auch darüber spricht Lerchl. Und über KI - wie man sie bereits einsetzt, und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...