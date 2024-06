Fünf Meter lang, 2,6 Tonnen schwer: Der Kia EV9 bedient wohl die gängigsten SUV-Klischees. Dazu kommt: Er kostet über 80.000 Euro - für einen Kia! Auf über 1.000 Test-Kilometer haben wir eine Antwort auf die Frage gesucht, ob es ein Auto wie den EV9 wirklich braucht - und ob ein Kia wirklich so viel Geld wert ist. "Hilfe, die Japaner kommen!", hieß es in den 1980er Jahren in der deutschen Autoindustrie. Ein Jahrzehnt später waren es die Südkoreaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...