Plug Power Inc., ein Vorreiter im Bereich grüner Wasserstoff-Technologien, plant, den neu eingeführten Steuervorteil für die Produktion von sauberem Wasserstoff im Rahmen des US-Inflationsbekämpfungsgesetzes zu nutzen. Dieser Schritt soll die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen steigern und die finanzielle Performance des Unternehmens verbessern. Bereits in Betrieb genommene Anlagen in Georgia, die pro Tag 15 Tonnen Wasserstoff erzeugen, sowie zukünftige Entwicklungen in Tennessee und Louisiana, deren Beginn für das Ende des Jahres 2024 geplant ist, signalisieren weitreichende Expansionspläne. Mit der Umsetzung des Section 45V Credit, einer Maßnahme zur Förderung sauberer Wasserstoffproduktion, beabsichtigt das Unternehmen, seine Wasserstoffproduktion weiter auszubauen und ermöglicht sektorübergreifende technologische Fortschritte.

Finanzmarktposition verstärkt

Die [...]

Hier weiterlesen