DAX: Kontern die Bären?! Die aktuelle DAX-Analyse

Insgesamt sind die Kursmuster in den letzten Handelstagen für den DAX Aktienindex auf Tagesschlussbasis nicht bullisch zu interpretieren. Die Bullen müssen aktuell wirklich aufpassen, dass sie sich nicht einen Konter der Bären einfangen...

DAX Rahmenbedingungen:

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni weniger als erwartet eingetrübt. Das Konsumklima, das von der Uni Michigan erhoben wird, fiel um 0,9 Punkte auf 68,2 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit November 2023. Bei der ersten Schätzung vor zwei Wochen lag der Wert bei 65,6 Punkte. Volkswirte hatten für die jüngste Schätzung mit einer Erholung auf 66,0 gerechnet. Der ausgewiesene Wert liegt somit über den Erwartungen. Die Ausgaben der privaten Haushalte sind im Mai hingegen etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Die Ausgaben erhöhte sich um 0,2 Prozent, Analysten waren von 0,3 Prozent ausgegangen. Die Einkommen legten mit 0,5 Prozent etwas stärker als erwartet zu.

Die US Notenbank Fed hat zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass sie es mit den Zinssenkungen nicht sonderlich eilig hat. Es wurde für das laufende Jahr nur eine Zinssenkung in Aussicht gestellt. Die Märkte waren von drei Zinsschritten ausgegangen. Die US-Zentralbank kann dieses Thema nach wie vor entspannt angehen, da die US-Konjunktur nach wie vor robust ist. Die USA sind das einzige Land der G-20 Staaten, dessen Bruttoinlandsprodukt über dem Niveau von vor der Corona Pandemie liegt. Der IWF hat auch konstatiert, dass die Fed die Zinsen erst dann senken solle, wenn die Inflation nachhaltig und belastbar in Richtung der zwei Prozent geht.

