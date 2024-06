Die Aktionäre von The Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV) haben Grund zur Vorsicht: Unter den größten Anteilseignern dominieren mit 84% Besitz institutionelle Investoren, die somit großen Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens besitzen, aber auch erheblichen Risiken ausgesetzt sind. Zwar verzeichnet das Unternehmen einen einjährigen Kursgewinn von 20%, jedoch ist in der vergangenen Woche das Marktkapital auf US$47 Milliarden gefallen, was die institutionellen Investoren trifft. Die Macht dieser Gruppe wird dadurch verdeutlich, dass die größten 15 Anteilseigner zusammen 50% des Unternehmens kontrollieren. Obwohl Insider des Unternehmens eine positive Rolle beim Unternehmenserfolg spielen können, besitzen sie weniger als 1% der Anteile - ein Zeichen dafür, dass sie zwar Einfluss, aber keinen beherrschenden Einfluss haben. Der Anteil des breiten Publikums an [...]

