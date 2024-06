Am letzten Tag des Börsen-Halbjahres galt es für die Marktteilnehmer, abzuwägen. Kaufen sie noch Aktien und lassen ihre Performance zum Ende des ersten Halbjahres besser aussehen oder aber geht man in Sicherheit, bevor in Frankreich gewählt wird und die politische Unsicherheit zunimmt? Gewonnen hat der Profitgedanke, wie so häufig an der Börse. Doch nach dem ...

