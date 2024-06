Unter den vielen Entwicklungen in der Finanzwelt werden die Aktien von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) von Analysten weiterhin positiv gesehen. Ein Finanzinstitut bekräftigte jüngst die "Outperform"-Bewertung mit einem festen Kursziel, betont die vielversprechenden Aussichten für den Elektrofahrzeughersteller und sieht ein positives Risiko-/Ertrags-Szenario für Investoren. Besonders im Fokus steht die am nächsten Wochenanfang erwartete Bekanntgabe der Quartalslieferzahlen. Nach einer Herausforderungen begegnenden ersten Jahreshälfte, heben jüngste Preistrends und eine Nachfragesteigerung in China, Gedanken an eine Erholung hervor.

Wachstum durch AI und Robotik

Doch Tesla wird nicht nur durch seine Kerngeschäfte angetrieben. Analysten von Morgan Stanley diskutierten die Transformation durch künstliche Intelligenz (AI) in der Robotik, mit besonderem [...]

Hier weiterlesen