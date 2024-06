© Foto: adobe.stock.com



Nimmt Gold die Rallye bald wieder auf oder kippt das Edelmetall in eine große Korrektur? Die Frage verlangt nach einer Antwort. Und möglicherweise wird diese schneller gegeben, als die meisten erwarten. Zahlreiche Daten könnten Goldpreis in eine Richtung drängen Der Monatsbeginn bringt es mit sich, dass zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht werden. Die Vielzahl der Daten und nicht zuletzt ihre Relevanz werden für Gold richtungsweisend. Unter den zahlreichen Daten muss natürlich der US-Arbeitsmarktbericht für Juni hervorgehoben werden, der am kommenden Freitag (05. Juli) veröffentlicht wird. Neben der Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft muss auch die Entwicklung …