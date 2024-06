Krypto Prognose: Bietet dieser Altcoin eine 876 Billionen $ Chance?

Mit fortlaufend neuen Projekten im Jahr 2024 ist die Qual der Wahl im Kryptomarkt schwer. Die Vielzahl an neuen Meme-Coins führt zu einer Marktverwässerung. Trotz dieser Flut haben einige Altcoins natürlich erheblichen fundamentalen Wert und realen Nutzen. Diese bieten innovative Lösungen und Anwendungen, die über reine Spekulation hinausgehen und langfristig im Krypto-Ökosystem Bestand haben könnten.

So könnte der folgende Altcoin eine 876 Billionen US-Dollar Chance bieten. Denn nach dem Team ist der Zielmarkt von exakt dieser Größe. Die Rede ist vom Top 20 Coin Chainlink:

Krypto Trends: Dieser Mega-Markt bietet massive Chancen

Over $867T of value is ready to be disrupted by tokenization.



And the Chainlink platform is ready to help you capture this market opportunity.



Our latest guide breaks down how blockchain tech and tokenized assets will be incorporated into traditional finance.



Check it out - Chainlink (@chainlink) June 14, 2024

Die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte könnte einen Markt im Wert von über 867 Billionen US-Dollar erschließen. Chainlink scheint hier bestens positioniert, um von diesem Megamarkt zu profitieren. Die Tokenisierung bezieht sich auf die Umwandlung physischer oder traditioneller finanzieller Vermögenswerte wie Bargeld, Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien in blockchain-basierte digitale Token. Diese Token bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter erhöhte Liquidität, verbesserte Transparenz, besseres Risikomanagement und Compliance.

Die Technologie von Chainlink spielt eine entscheidende Rolle in diesem Prozess. Mit über 10,5 Billionen US-Dollar an On-Chain-Transaktionswerten ist Chainlink nach eigenen Angaben die führende dezentralisierte Plattform, die eine umfassende Suite von Orakel-Diensten anbietet. Diese Dienste sind wesentlich für die Erstellung und Sicherung des gesamten Lebenszyklus tokenisierter Vermögenswerte in einer wachsenden Multi-Chain-Wirtschaft. Wer also über das Potenzial der Tokenisierung von RWA nachdenkt, kommt nicht an Chainlink vorbei.

Ein besonders wichtiges Feature von Chainlink ist das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Dieses Protokoll ermöglicht es traditionellen Finanzinstitutionen, mit einer Vielzahl von privaten und öffentlichen Blockchains zu interagieren, ohne ihre bestehende Infrastruktur aufgeben zu müssen. Durch CCIP können digitale Vermögenswerte frei zwischen privaten Chains und öffentlichen DeFi-Anwendungen fließen. Dies eröffnet neue Anwendungsfälle und Nutzungsmöglichkeiten für tokenisierte Vermögenswerte. Chainlink wird zu einem zentralen Akteur in diesem Bereich.

Die Integration von Chainlink in den Finanzsektor zeigt sich auch in Partnerschaften mit renommierten Institutionen. Diese Partnerschaften verdeutlichen das Vertrauen und die Zuversicht, die in Chainlinks Technologie gesetzt werden.

Darüber hinaus unterstützt Chainlink die Entwicklung und Einführung tokenisierter Vermögenswerte durch seine robusten und sicheren Orakel-Dienste. Diese Dienste gewährleisten, dass die Daten, die für die Verwaltung und Übertragung dieser Vermögenswerte erforderlich sind, genau und vertrauenswürdig sind. Dies ist besonders wichtig, da die Genauigkeit und Integrität der Daten entscheidend für das Vertrauen und die Akzeptanz der Tokenisierung sind.

Ergo scheint Chainlink in einer hervorragenden Position, um von der zunehmenden Tokenisierung zu profitieren. Mit fortschrittlichen Technologien und starken Partnerschaften möchte Chainlink den Zielmarkt mit einem Volumen von 867 Billionen US-Dollar immer mehr erschließen.

Jetzt Chainlink kaufen? Experte sagt "Ja"

Doch ist Chainlink auch kurzfristig spannend? Schließlich wird der Wandel viele Jahre in Anspruch nehmen.

Der Experte Michaël van de Poppe hebt in einem neuen Beitrag auf X hervor, dass LINK zuletzt gegenüber Bitcoin an Stärke aufgebaut hat. Dies deute darauf hin, dass $LINK sein Zyklustief erreicht hat und sich in einer Konsolidierungsphase befindet. Van de Poppe sieht dies als starkes Signal, dass der Boden für $LINK erreicht ist. So könnte ein Einstieg mit enger Absicherung aktuell spannend sein.

Pretty significant start for $LINK with this weekly candle of +11% on the Bitcoin pair.



It's still the cycle low and likely the bottom during this period of consolidation. pic.twitter.com/XixhpaCFCa - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 28, 2024

Chainlink Alternative: Memes & Gaming als heißer Zielmarkt

Für neue Projekte ist es entscheidend, einen wachstumsstarken Markt zu identifizieren, um langfristig erfolgreich zu sein und Investoren anzuziehen. Die Kombination aus Memes und Gaming scheint ebenfalls spannend und reizvoll. Diese schafft breite Anziehungskraft und hohes Engagement.

Der neue Gaming-Coin PlayDoge hat im Presale über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt und zieht durch die Kombination nostalgischer Tamagotchis mit einem modernen Play-to-Earn-Konzept großes Interesse auf sich. Früh-Investoren profitieren von regelmäßigen Preiserhöhungen und können bereits im Vorverkauf Buchgewinne erzielen. In den nächsten 48 Stunden kommt es bereits zur nächsten Preiserhöhung.

Zum PlayDoge Presale

PlayDoge bietet ein innovatives P2E-Game, bei dem Nutzer digitale Haustiere pflegen und durch 2D-Retro-Spiele Kryptowährungen verdienen können. Die Plattform verwendet fortschrittliche Web3-Technologie, um schnelle und kostengünstige Transaktionen zu ermöglichen, was das Spielerlebnis verbessert und die Bindung zu den virtuellen Haustieren stärkt. Alles ist hier auf ein Revival der Tamagotchis ausgelegt - nur eben mit Verdienstmöglichkeiten und im Web3-Ökosystem.

Durch die strategische Preisgestaltung im Presale und attraktive Staking-Möglichkeiten über die BNB Chain und Ethereum, bietet PlayDoge Anlegern die Chance auf sofortige Buchgewinne und langfristige Erträge. Mit über 5,25 Millionen US-Dollar im Presale stellt das Team eindrucksvoll unter Beweis, dass PLAY eine wachsende Community begeistert.

Zum PlayDoge Presale

