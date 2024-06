BMW ist laut des Center of Automotive Management (CAM) der weltweit innovativste Autokonzern 2024. Mit Geely und SAIC kommen erstmals zwei chinesische Unternehmen auf Platz zwei und drei der Konzernwertung. Der Vorjahressieger Volkswagen landet nur noch auf Platz 6. Die BMW Group hat erstmals den AutomotiveINNOVATIONS Award der innovativsten Automobilkonzerne der Welt gewonnen, der seit 2012 jährlich vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch-Gladbach ...

