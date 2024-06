Die Preise für Platin und Palladium haben sich in der vergangenen Woche recht einheitlich entwickelt und die Woche auch positiv abgeschlossen. Während Platin einen geringen Anstieg von 0.16 % auf 995 US-Dollar verzeichnen konnte, sprang Palladium um 2.8 % auf 969 US-Dollar. Diese Bewegungen spiegeln die kontinuierliche Volatilität in den Märkten wider, die durch eine Vielzahl wirtschaftlicher und industrieller Faktoren beeinflusst wird. In diesem Artikel analysieren wir die Hintergründe dieser Entwicklungen und betrachten die Aussichten für die kommenden ...

