Sommerloch oder mehr...: Wochenrückblick KW 26-2024 - Politische Unsicherheiten belasten die Börsen!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war von Nervosität und Unsicherheit geprägt, besonders in Europa. Trotz positiver Wirtschaftsdaten aus den USA konnten die Märkte nicht profitieren.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während der DAX um rund +0,40 % zulegen konnte, verloren der Dow Jones und die Nasdaq100 jeweils rund -0,1 %. Besonders unter Druck geriet allerdings der französische Leitindex CAC40, aufgrund bevorstehender Parlamentswahlen sowie der Schwächen in den Sektoren Luftfahrt und Luxusgüter.

Quelle: Wallstreet Online

Mit den bevorstehenden Parlamentswahlen in Frankreich hat also die Unsicherheit zugenommen, weshalb die Aktien im CAC40 nicht sonderlich gefragt waren.

Politische Entwicklungen in Großbritannien und den USA!

In Großbritannien scheint ein Regierungswechsel wahrscheinlich, was zusätzliche Unsicherheiten auf den Märkten auslöst. Auf der anderen Seite des Atlantiks fand das erste Präsidentschaftsdebatte für die US-Wahlen 2024 zwischen Joe Biden und Donald Trump in einer turbulenten Atmosphäre statt. Diese Debatte hat innerhalb der Demokratischen Partei Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des amtierenden Präsidenten geweckt, eine weitere Amtszeit anzustreben.

Druck auf den Yen und fallende Metallpreise!

Der Yen steht weiterhin unter Druck und erreichte seinen niedrigsten Stand gegenüber dem Dollar seit 37 Jahren. Dies nährt Spekulationen über eine mögliche Intervention der Bank of Japan, um übermäßige Volatilität einzudämmen. An der London Metal Exchange setzt sich der Abwärtstrend bei Kupfer fort, das nahe bei 9.515,- US-Dollar gehandelt wird.

Quelle: MinerDeck auf X

Der steigende Dollar und das Fehlen von Aufwärtsimpulsen belasten den gesamten Industriesegment. Aluminium konnte leicht zulegen und nähert sich langsam der Marke von 2.490,- US-Dollar. Ebenfalls zulegen konnten Uran, Zink und Palladium. Gold hält sich hingegen stabil bei rund 2.325,- US-Dollar.

Ausblick: Zinsanpassungen in Sicht

Das wichtigste Ereignis dieser Woche war zweifellos die Verlangsamung der US-Inflation auf 2,6 % im Mai laut PCE-Index, was eine mögliche Zinssenkung durch die Federal Reserve bereits im September auslösen könnte. Die Finanzmärkte reagierten gemischt auf diese Nachricht, mit anhaltenden Spannungen in Europa aufgrund der bevorstehenden französischen Parlamentswahlen.

In der kommenden Woche erwarten wir die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) und der Arbeitslosenquote in Europa am Montag. Weiterhin werden PMI-Daten aus verschiedenen Regionen, US-Industrie- und Auftragseingangsdaten sowie der US-Verbrauchervertrauensindex am Mittwoch veröffentlicht. Die Woche endet schließlich mit der Veröffentlichung der US-Arbeitslosenquote am Freitag. Auf Unternehmensseite geht es recht ruhig zu.

Lesen Sie weitere interessante Informationen rund um das Thema Aktien und Rohstoffe in unseren Beiträgen der vergangenen Woche:

Top-Ergebnisse und Minen-Bau

Gold bleibt weiterhin gefragt! Und dieses TOP-Unternehmen läutet eine neue Ära unter den Goldprojekten ein!

Wer British Columbia hört, denkt unweigerlich an die Region Stikinia im Nordwesten Kanadas und damit vor allem an das "Goldene Dreieck'. Und das nicht umsonst!

Lesen Sie mehr

Next Level...

Milliarden-Spritze von Bill Gates! Revolutionäre Uran-Technologie startet in Wyoming!

Das praktisch eigenhändig von Microsoft-Gründer Bill Gates aus der Taufe gehobene Start-up TerraPower macht aktuell fette Schlagzeilen und hier besonders die Ankündigung von Gates, weitere Milliarden USD zu investieren!

Lesen Sie mehr

Aurania Resources / Sibanye-Stillwater

Wie geht es weiter mit Gold, Kupfer und Platinmetallen?

Gespannt blicken Anleger auf die Preisentwicklung wichtiger Metalle.

Lesen Sie mehr

Defizit voraus...

Nickel-Rausch! Die Chance auf Mega-Gewinne - Investieren Sie jetzt in die Technologie der Zukunft!

In der heutigen Ära der modernen Technologien ist Nickel von unverzichtbarer Bedeutung. Von Elektrofahrzeugen bis hin zu hochmodernen Batterien - viele revolutionäre Innovationen wären ohne Nickel schlicht undenkbar!

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Gold ist selten, damit wertvoll

Gold hat schon immer große Faszination auf die Menschen ausgeübt und wird es auch immer tun.

Lesen Sie mehr

Fortuna Silver Mines / Discovery Silver

Finanzbildung umfasst auch Wissen über Anlagemöglichkeiten

Eine aktuelle Studie der Union Investment zeigt auf, dass es mit dem Finanzwissen hierzulande nicht gut aussieht.

Lesen Sie mehr

3, 2, 1... Fury Gold Mines

Ein noch unbekannter Gold-Schatz mit MEGA-Gewinnchancen!

Der Goldmarkt durchläuft derzeit eine spannende Phase: Steigende Goldpreise und wachsende Cashflows großer Produzenten schaffen ein ideales Umfeld für Übernahmen.

Lesen Sie mehr

Chesapeake Gold / U.S. GoldMining

Die spannende Reise des Goldpreises

Im Durchschnitt kostete die Feinunze Gold im Jahr 2023 zirka 1.943 US-Dollar.

Lesen Sie mehr

Green Bridge Metals / Canada Nickel Company

Batteriemetalle - steigender Bedarf

Für die nächsten Jahre rechnet Markets and Markets mit einem Anstieg des weltweiten Bedarfs von Lithium-Batterien für E-Autos.

Lesen Sie mehr

Riesiges Wachstums-Potenzial

Der Goldschatz der Zukunft - Jetzt Einsteigen und vom ewigen Symbol für Reichtum und Stabilität profitieren!

Gold hat seit Jahrtausenden seinen Glanz und seine Anziehungskraft nicht verloren. Als Symbol für Reichtum und Stabilität gilt es als sichere Anlage in unsicheren Zeiten.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/.

Enthaltene Werte: DE0008469008,US2605661048,CA1651841027,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,BMG069741020,CA68827L1013,CA38149E1016,ZAE000259701,CA13515Q1037,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA89901T1093,US90291W1080,CA3929211025