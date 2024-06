FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank bündelt die Verantwortlichkeiten im Bereich Compliance sowie in der Abteilung gegen Finanzkriminalität in einem eigenen Vorstandsmandat. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank habe dazu Laura Padovani mit Wirkung zum 1. Juli in den Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Sonntag in Frankfurt mit. Padovani übernehme diese Aufgaben von Stefan Simon. Ihre Berufung erfolge im Zuge weiterer Schritte zur Fortentwicklung und Stärkung der Kontrollen, hieß es. Simon werde sich künftig stärker seinen Aufgaben als verantwortliches Vorstandsmitglied für die Region Amerika widmen. Er bleibe zudem für die Rechtsabteilung inklusive des Bereichs Group Governance verantwortlich./nas