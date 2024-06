ETH News: Dieses Rennen gewinnt Solana!

In den letzten 24 Stunden steigt Ethereum um rund 0,3 Prozent, während Solana geringfügig fester notiert. Auf Wochensicht verliert Ethereum rund 2,5 Prozent, während Solana um 8 Prozent zulegt. Dafür macht ETH in 2024 das Rennen mit einer Year-to-Date-Performance von 48 Prozent, während SOL nur um 40 Prozent an Wert gewinnt. Zugegebenermaßen ist dies der massiven Outperformance von SOL gegen ETH aus 2023 geschuldet. Hier bedurfte es eine Konsolidierung.

Doch auch ein fundamentaler Vergleich ist bei den beiden führenden Layer-1-Blockchains spannend. Denn hier gibt es eine Metrik, auf welche ein führender Experte verweist, bei der Solana mittlerweile Ethereum pulverisiert.

Wachablösung! Solana überholt Ethereum

Der Analyst MartyParty stellt in einem neuen Beitrag auf X fest, dass Solana mittlerweile das tägliche dezentrale Börsenvolumen (DEX-Volumen) von Ethereum verdoppelt. Dieses Volumen gibt die Menge an, die täglich auf dezentralen Börsen gehandelt wird und ist ein Indikator für die Handelsaktivität und Liquidität der Plattform. Der Anstieg bei Solana wird natürlich stark durch den aktiven Handel von Meme-Coins beeinflusst, die für erhöhte Transaktionen und Aktivität auf der Plattform sorgen.

Solana is now on the way to doubling Ethereum in daily DEX volume pic.twitter.com/GvNar5DoHI - MartyParty (@martypartymusic) June 30, 2024

Das tägliche DEX-Volumen ist dennoch nur ein Kriterium zur Bewertung von Blockchains. Obwohl Solana dabei ist, Ethereum in diesem Bereich zu übertreffen, ist es zweifelsfrei verfrüht, von einer Wachablösung zu sprechen. Ethereum bleibt in vielen wichtigen Metriken führend, einschließlich seines lebendigen Layer-2-Ökosystems, das hohe Skalierbarkeit und Effizienz bietet. Solana ist dennoch ein ernstzunehmender Konkurrent, aber Ethereums etablierte Infrastruktur, umfangreiche Entwicklergemeinschaft und breite Anwendungsfälle machen es weiterhin zur dominierenden Layer-1 - sowohl nach Marktkapitalisierung, aktiven Adressen als auch Total Value Locked.

Altcoin-Saison: Explodieren Ethereum und Solana?

Doch sind nicht vielleicht sogar Ethereum und Solana eine gute Wahl? Das wäre zumindest der Fall, wenn eine neue Altcoin-Saison bevorsteht. Denn dann profitieren natürlich auch die wertvollsten Altcoins.

Die Analystin Crypto Nova zieht hier zuletzt Bitcoin als Vergleichsmaßstab für Ethereum heran, um die Stärke von ETH und anderen Altcoins zu bewerten. In einer Altcoin-Saison profitieren typischerweise sowohl Ethereum als auch Solana. Eine starke Kursentwicklung gegenüber Bitcoin signalisiert dann, dass eine umfassende Altcoin-Rallye bevorsteht, von der auch Ethereum und Solana profitieren könnten. Laut Crypto Nova zeigt Ethereum bereits Stärke gegenüber Bitcoin - ein positives Zeichen für den gesamten Altcoin-Markt. Eine anhaltende Stärke von Ethereum gegenüber Bitcoin könnte daher den Beginn eines deutlichen Aufwärtstrends für Altcoins einläuten.

Ethereum continues to show strength against Bitcoin.



I still think the real fun for alts begins once this truly surges to the upside.



Because let's be honest: we are all holding alts and not Bitcoin.



We are in it for 10xs and not to just 2x or 3x our money from here.



Send it… pic.twitter.com/qePK9yl59K - Crypto Nova (@CryptoGirlNova) June 29, 2024

Auch der Analyst Michael van de Poppe beobachtet eine mögliche Trendwende bei Altcoins. Der "Others" Chart, der die Performance verschiedener Altcoins im Vergleich zu Bitcoin misst, offenbart einen signifikanten Abwärtstrends der Altcoins in den letzten sechs Monaten. Van de Poppe erwartet jedoch, dass Altcoins bald wieder an Stärke gewinnen könnten. Denn im Wochenchart verharrt die Marktkapitalisierung an einem wichtigen Support.

Others / $BTC chart is a good indicator of weakness / strength of Altcoins against Bitcoin.



They have been getting hammered for six months but will likely rotate back upwards.



The weekly is massive, so I expect a big bull market for alts. pic.twitter.com/677o4HecaK - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 30, 2024

Ethereum Alternative: Pepe Unchained erreicht 1,5 Mio. $

Wenn Ethereum und Solana pumpen, könnte auch ein Blick auf kleinere und neue Coins spannend sein. Bei steigender Risikobereitschaft profitieren Presales erfahrungsgemäß besonders.

Der Meme-Coin Pepe Unchained (PEPU) hat im Vorverkauf bereits über 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das neue Projekt basiert auf einer eigenen Layer-2-Blockchain, die im Vergleich zu Ethereum deutlich niedrigere Gebühren und bis zu 100-mal schnellere Transaktionen verspricht.

Direkt zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained hebt sich nach eigener Aussage durch seine eigene Layer-2-Blockchain von anderen Meme-Coins ab. Diese Blockchain, basierend auf Ethereum, bietet Vorteile wie schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Die erste Projektphase, einschließlich des Website-Launches und des Beginns des Presales, wurde erfolgreich abgeschlossen. In der aktuellen Phase liegt der Fokus auf dem Marketing, um die Bekanntheit von PEPE Unchained zu steigern und den Presale voranzutreiben. Die dritte Phase umfasst dann den Launch des Ökosystems und die Listung des $PEPU-Tokens.

Die starke Nachfrage in den ersten Tagen deutet auf das Potenzial von Pepe Unchained als lukrative Investition hin. Anleger, die den Hype um $PEPE verpasst haben, sehen in $PEPU eine neue Chance im spekulativen Marktsegment. Der laufende Vorverkauf bietet etwa 1,6 Milliarden Token zu einem attraktiven Einstiegspreis an, Investoren können mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte investieren. Da der Preis im Presale in den nächsten 24 Stunden erneut steigt, scheint etwas Eile geboten.

Direkt zum Pepe Unchained Presale

