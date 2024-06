TOKIO, Japan (IT-Times) - Die japanische Beteiligungsgesellschaft SoftBank kündigte die Ausgabe mehrerer Unternehmensanleihen an, um die Kassen weiter aufzufüllen und Schulden abzubauen. Die SoftBank Group Corp. (ISIN: JP3436100006) gab am 28. Juni 2024 Pläne zur Ausgabe von Anleihen in Euro und Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...