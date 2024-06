Diese 8 Kryptowährungen erhalten die nächsten Krypto-ETFs

GSR, ein Anbieter von Liquidität und Handelslösungen für den Kryptomarkt, hat eine neue Analyse veröffentlicht, in welcher das Unternehmen die Wahrscheinlichkeit für die nächsten Krypto-ETFs in den USA eingeschätzt hat. Wie auch Bitcoin in diesem Jahr aufgrund seiner ETFs stark im Kurs steigen konnte, bieten sich für sie vergleichbare und aufgrund ihrer niedrigeren Bewertung möglicherweise sogar größere Chancen. Lesen Sie nun den Beitrag, um möglichst früh von ihnen zu erfahren und noch vor den institutionellen Anlegern in diese einzusteigen.

Grad der Dezentralisierung der Coins für die nächsten Krypto-ETFs

Laut Ansicht der Analysten von GSR ist einer der wichtigsten Faktoren für die Genehmigung eines Krypto-ETFs der Grad der Dezentralisierung. Abseits des üblichen Howey-Tests zur Einstufung, ob es sich bei einem Asset um ein Wertpapier handelt, würde die SEC ihrer Meinung nach einen Dezentralisierungstest zur Einschätzung verwenden.

Eine genaue Klassifizierung stellt sich jedoch als schwieriger dar, weil es keinerlei anerkannte Definition gibt. Zudem würden die bisher verwendeten Messgrößen laut Ansicht der Analysten noch zu wünschen übrig lassen, wobei Bereiche wie Technologie und sogar Philosophie umfasst werden.

Jetzt neue ETH-Skalierungslösung entdecken!

Dabei verweisen die Analysten auf wichtige Punkte wie, erlaubnisfreie Beteiligung, Entwicklungskontrolle, Einfluss auf Schlüsselfiguren, Tokenomics, Anteilseigenschaften und weitere.

Als Maßstab diente der Nakamoto-Koeffizient, welcher misst, wie viele für einen Angriff benötigt werden. Ebenso waren es die Mindestanforderung für Staking und die Governance, die eine Rolle spielten.

Bezüglich der Dezentralisierung hat Ethereum mit einem Wert von 0,5 gewonnen, gefolgt von Solana mit 0,4, Avalanche mit 0,3 und Aptos mit 0,2. Cardano hat hingen ein Minus von 0,1, Near 0,1, Cosmos 0,3 und Ripple sogar 0,9. Dennoch erwähnen sie, dass sich viele führende Blockchains im Laufe ihrer Entwicklung immer weiter dezentralisiert haben, wie beispielsweise Cardano (ADA) und Solana (SOL).

Kryptowährungen mit ausreichend Nachfrage für einen Krypto-ETF

Für die Einschätzung der Nachfrage haben die Analysten von GSR die drei Kategorien Marktindikatoren, AUM und Aktivitätsmetriken verwendet. Somit fließen unter anderem die Marktkapitalisierung, die Jahresperformanz, die täglich aktiven Wallets, die Abonnenten und die Transaktionsanzahl mit ein.

In Bezug auf die Nachfrage hat laut der Analyse von GSR Ethereum mit einem Wert von 1,5 am besten abgeschnitten. Danach kommt Solana mit 0,7 und dann Near mit 0,1. Ein weniger positives Bild ergibt sich hingegen für Ripple mit einem Minus von 0,2, Avalanche mit 0,4, Cardano mit 0,5, Aptos mit 0,5 und Cosmos mit 0,6.

Jetzt Pepe von Ethereum befreien!

Wahrscheinlichkeit für einen Krypto-ETF für ETH, SOL, NEAR, AVAX, APT, ADA, XRP und ATOM

Mit diesen beiden Werten wurden die Wahrscheinlichkeiten für die Krypto-ETFs berechnet. Dabei wurde die Dezentralisierung mit 33 % und die Nachfrage mit 67 % gewichtet, weil Letztere für die Emittenten von größerer Bedeutung sein dürften.

Laut der Analyse von GSR liegt der Wahrscheinlichkeitswert für einen Krypto-ETF für Ethereum bei 1,13, für Solana bei 0,58 und für Near bei 0,00. Schlechter sieht es hingegen bei denen Coins im negativen Bereich aus wie Avalanche mit einem Minus von 0,18, Aptos mit 0,27, Cardano mit 0,35, XRP mit 0,44 und Cosmos mit 0,47.

Wahrscheinlichkeit für Krypto-ETFs nach Kryptowährung | Quelle: GSR

Demnach sollten Sie vorwiegend auf Ethereum und Solana setzen. Aber auch Near und sogar Avalanche könnten gute Chancen auf eine frühere Genehmigung von Krypto-ETFs bieten. Bis wann diese zugelassen werden, ist jedoch bisher noch unklar.

Zumindest wurden, nachdem in Kanada bereits am 20. Juni Solana-ETFs beantragt wurden, nun auch in den USA in dieser Woche von VanEck sowie ARK Invest und 21Shares Anträge eingereicht. Ebenso könnte Franklin Templeton einen beantragen.

Jetzt neue Skalierungslösung entdecken!

Pepe Unchained soll die Nachteile von Ethereum überwinden

Ethereum war in der Vergangenheit immer wieder von Belastungsproblemen betroffen, welche die Gebühren erhöht und die Transaktionsgeschwindigkeit verlangsamt haben. Dadurch wurde wiederum der beliebte Frosch-Memecoin negativ beeinträchtigt. Sein volles Potenzial soll inzwischen hingegen die eigene Layer-2 von Pepe Unchained entfesseln.

Dabei handelt es sich um eine Skalierungslösung, welche die niedrigsten Gebühren, eine 100-mal höhere Geschwindigkeit, sofortige Überbrückungsfunktionen und einen eigenen Block-Explorer verspricht. Ebenso steht in der dritten Phase der Ausbau des Ökosystem auf dem Plan von Pepe Unchained.

Bisher gibt es keine genaueren Details darüber, allerdings könnte es sich laut Marktbeobachtern um eine Memecoin-Skalierungslösung handeln, die auch für andere Projekte genutzt werden könnte. Somit könnte Pepe Unchained zum Immutable X der Memetoken anstelle der GameFi-Coins werden.

Jetzt Memecoin-Skalierungslösung entdecken!

In diesem Falle könnte es einen Anteil der großen Memecoin-Aktivität auf seine Chain umleiten und ebenso florieren wie Solana und Base. Dabei kamen die Memetoken auf ein DEX-Handelsvolumen von bis zu 67 %, weil sie im ersten Halbjahr durchschnittlich 1.834 % gestiegen sind.

Möglicherweise handelt es sich um ein Geschäftsgeheimnis, dass eine einfache, günstige, transparente, sichere und schnelle Möglichkeit für die Erstellung und den Handel von Memecoins einige der größten Probleme des Sektors überwinden könnte. Dies könnte auf ein großes Interesse von Entwicklern und Händlern treffen.

Schon jetzt haben die Investoren zusammengelegt und 1,60 Mio. USD über den Presale zusammengelegt, um Pepe von Ethereum zu befreien. Allerdings wird er weiterhin von der Sicherheit von ETH profitieren, da die Transaktionen auf der Blockchain abgesichert werden. Noch ist die Staking-Rendite von 1.270 % besonders hoch.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.