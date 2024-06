München (ots) -Das wird eine echte Herausforderung für Deutschland im Viertelfinale am Freitag (live ab 16.30 Uhr bei MagentaTV') gegen Spanien. Der EM-Favorit muss sich eine Halbzeit lang mit den mutigen Georgiern herumplagen, dann schlagen die Zauber-Boys Nico Williams (21 Jahre) und Lamine Yamal (16) zu - 4:1-Erfolg nach 0:1. "Georgien hat das mit seinen Möglichkeiten toll gemacht. Aber man hatte nie das Gefühl, dass die Spanier das Spiel verlieren können", sagt MagentaTV-Experte Michael Ballack und mit Blick aufs deutsch-spanische Duell: "Absoluter Klassiker. Zwei der Favoriten treffen jetzt schon aufeinander. Eine Klasse-Mannschaft. Unsere Außenverteidiger werden eine wichtige Rolle spielen." Spaniens Rodri traf zum wichtigen 1:1, ist selbstbewusst, aber auch mit Respekt vor dem Viertelfinale: "Wir haben deutlich gezeigt, dass wir Charakter haben. Wir sind eine reife Mannschaft. Gegen Deutschland müssen wir noch eine bessere Leistung zeigen." Leipzigs Dani Olmo traf zum 4:1, findet das Duell am Freitag "sehr aufregend". Georgiens Trainer Willy Sagnol spielte eine tolle EM mit seinem Team, musste aber einsehen: "Bei uns hat ein bisschen das Benzin im Tank gefehlt. Nur für eine Halbzeit hat es gegen diese Spanier gereicht." Nicht schön, aber ins Viertelfinale gezittert! Englands Top-Stars Jude Bellingham (95. Minute) und Harry Kane (97.) verhindern das EM-Aus des Vize-Europameisters gegen aufopferungsvoll kämpfende Slowaken. Kane zu "einem verrückten Spiel": "Du musst irgendwie den Weg finden, in die Verlängerung zu kommen. Das haben wir geschafft. Es zeigt den Spirit im Team."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Achtelfinale England gegen- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es am Montag mit dem Achtelfinale zwischen Frankreich und Belgien - live ab 16.30 Uhr. Im Anschluss trifft Portugal auf Slowenien - live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV und am Dienstag gibt's Österreich gegen Türkei (21 Uhr) exklusiv.Spanien - Georgien 4:1Spanien ist von tapferen Georgiern nicht zu stoppen. Alle Stimmen zum Spiel und der Vorfreude auf das Viertelfinale gegen Deutschland am Freitag, ab 16.30 Uhr live bei MagentaTV.Nico Williams und Lamine Yamal benehmen sich auf dem Spielfeld wie ausgewachsene Superstars und danach wie Buben beim "Schnick, Schnack, Schnuck". Der Link: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXV4cDcyTXAxQ0VaaUpmZ3RqeGhkMk5oUFYyeWd0amNyYm9wR0pFMWl2UT0=Spaniens Torschütze zum 3:1, Nico Williams, über den Schlüssel gegen Deutschland im Viertelfinale: "Das wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir haben eine wunderbare Mannschaft. Wir spielen sehr gut und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b0p6YWdSMFdmdENTYUYzQnU1NUhKc29VanlaTHhpZzRqdXdFWE9XNytzST0=Rodrigo (Rodri), Spaniens Torschütze zum 1:1: "Wir haben deutlich gezeigt, dass wir Charakter haben. Ich dachte sogar, dass es noch schwieriger werden würde, weil sie so füreinander kämpfen."Nun wartet Deutschland im Viertelfinale. Rodri dazu: "Sie spielen zu Hause, wir haben unsere Waffen. Sie sind natürlich nicht froh, dass wir gegen sie spielen. Wir müssen ihnen einfach unser Spiel aufdrücken." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZkVOcHEwbzJmT2hQYmJKSFhMTUtCekc2WkdPSDRBTVlOQXNCelNsZkhpYz0=Dani Olmo spielt auf Klubebene in der Bundesliga für RB Leipzig. Das Viertelfinale gegen Deutschland hat für ihn also eine gewisse Bedeutung: "Sehr aufregend. Das wird für mich eine sehr besondere Begegnung. (...) Wir spielen sehr gut. Wir spielen so, wie wir uns das vorgestellt haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFFiM25HVGN6VytuamE5M0dUVEw1RUJTTGhWVnhoYTdiNDBQd3NqM0NHOD0=Willy Sagnol, Trainer Georgien: "Es hat heute etwas Benzin im Tank gefehlt. Wir hatten Kraft für eine Halbzeit, aber die zweite Halbzeit war viel zu schwierig. Spanien hat eine tolle Mannschaft, die spielen einen sehr kreativen und spektakulären Fußball. Für uns war das eine Stufe zu groß. Das hat nichts mit dem Stolz zu tun, den wir haben und den wir noch sehr lange haben werden."Der Coach äußert seinen Unmut den Schiedsrichtern gegenüber und zieht später einen Vergleich zum Deutschland-Spiel gegen Dänemark: "Die Situation vor dem 1:1 hat uns weh getan. Das ist klares Abseits von Morata, er steht vor unserem Torwart. Manchmal sagt der VAR "Ja", manchmal "Nein". Wir kapieren gar nichts mehr." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TWRyWTk3dGdJN0RsbUVneElCdDZ2V0ZQWkwwSW15OGd6WFRsMTFoVUF4dz0=England - Slowakei 2.1 (nach Verlängerung)Ins Viertelfinale gezittert! Englands Top-Stars Jude Bellingham (95. Minute) und Harry Kane (97.) verhindern das EM-Aus des Vize-Europameisters gegen aufopferungsvoll kämpfende Slowaken. "Sie können es viel besser spielen", sagt MagentaTV-Experte Owen Hargreaves über die Engländer, die am Samstag (18 Uhr live) im Viertelfinale auf die Schweiz treffen.Harry Kane, Kapitän England, zum Wunder-Tor von Jude Bellingham. "Das war eines der schönsten Tore unserer Geschichte. Er ist ein klasse Spieler, der alles für das Team gibt. Es wurde viel über ihn diskutiert, aber in den wichtigen Momenten, wenn wir ihn brauchen, ist er da."Jude Bellingham auf die Frage, wer das englische Drehbuch schreibt: "Ich!"Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SlgyVXBWK2VjL2lUTTlQREdtL3JQVXdCNnNVV214akxFQVRMem5zQld1OD0=Ondrej Duda, Slowakei: "Großer Schmerz, aber das ist Fußball. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht und heute ist ein schwieriger Tag. Das passiert in den letzten 30 Sekunden und dann sind das einfach geile Tore. Ich weiß nicht, was wir da besser machen können. Einfach schwer. Heute ist es ein ganz großer Schmerz für die ganze Slowakei." Der Link zum Clip:https://cloud.thinxpool.de/s/DiHbgFK5X7Gftpj?dir=undefined&path=%2F&openfile=99929MagentaTV-Experte Michael Ballack zerlegt den englischen Auftritt zur Halbzeit, da steht's 0:1: "Das war nichts. Das war ängstlich, kein Plan, uninspiriert, ideenlos, da kommt gar nichts. Sie wirken, als wüssten sie nicht, wo sie hinlaufen sollen. (...) Sie wirken ängstlich, fast blockiert. Und da bin ich wieder beim Manager (Gareth Southgate) - da scheint irgendetwas nicht zu stimmen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T3hPdkcxWTdXTnJIbStNSlVlQS9oM2MyamtPZlY3aE12OFBiaGk5Tk9FWT0=Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 18 - Montag, 01.07.2024Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht: Frankreich - BelgienStudio-Moderation: Sascha BandermannStadion-Moderation: Johannes B. Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht: Frankreich - BelgienStudio-Moderation: Sascha BandermannStadion-Moderation: Johannes B. KernerAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme, Experte im Stadion: Skhodran MustafiSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: Frankreich - Belgien - Kommentar: Christian StraßburgerTV 2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Frankreich - Belgien - Kommentar: Benni Zander, Experte: Manuel BaumTV 3 ab 17.45 Uhr: Reaction Show Frankreich - Belgien u.a. mit Calcio BerlinTV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Portugal - SlowenienStudio-Moderation: Sascha BandermannAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea KemmeSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: Portugal - Slowenien - Kommentar: Christina RannTV 1 ab 23.30 Uhr: Felix Lobrechts Downstairs Comedy ClubEM-Tag 19 - Dienstag, 02.07.2024Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht: Rumänien - NiederlandeStudio-Moderation: Sascha BandermannAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: Rumänien - Niederlande - Kommentar: Marco HagemannTV 2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Rumänien - Niederlande - Kommentar: Benni Zander, Experte: Patrick IttrichTV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Österreich - Türkei EXKLUSIVStudio-Moderation: Sascha BandermannStadion-Moderation: Laura Wontorra, Expertin: Tabea KemmeAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: Österreich - Türkei - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar MatthäusTV 2 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Österreich - Türkei u.a. mit Calcio BerlinTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector