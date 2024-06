Köln (ots) -In Deutschland leben etwa 120.000 Menschen ohne Staatsangehörigkeit. Sie immigrierten oder wurden hier geboren, haben ihr ganzes Leben hier verbracht, mitunter leben ihre Familien seit Generationen in Deutschland. Ohne Ausweis, Reisepass oder Dokumente sind Staatenlose oft Bürger:innen zweiter Klasse. Sie sind konfrontiert mit Behördenwillkür bei der Anerkennung ihres Status, haben Probleme bei der Wohnungssuche oder den laufenden Forderungen, zu beweisen, keiner Nation anzugehören.Wurde die Situation staatenloser Menschen durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durch die Bundesregierung im Jahr 2024 verbessert? Der Journalist Frank Odenthal hat zu dieser und weiteren Fragen recherchiert. "No Nation - Doku über Staatenlosigkeit" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 04. Juli 2024, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Netz unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Für seine Recherchen hat der Autor unter anderem einen palästinensischen Geflüchteten getroffen, der über das Mittelmeer nach Europa kam und der an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes mitgewirkt hat. Außerdem spricht er mit einer Münchnerin, die ihr ganzes Leben staatenlos in Bayern lebt und dort einen Hilfsverein gegründet hat, der die Bundesregierung bei der Neuregelung des Einbürgerungsrechts berät.Das Feature ist ein Blick hinter die Kulissen Europas, wo Menschen auf bürokratischen Wegen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ein Blick auf Menschen, die für die Behörden oftmals nicht existieren.Frank Odenthal, geboren in Köln, studierte Volkswirtschaftslehre an den Universitäten von Köln und Liverpool. Seit 2010 arbeitet er als Journalist unter anderem für Spiegel, Stern, FAZ, Mare und Brand Eins. Seine Radiofeatures liefen im Deutschlandradio, WDR, RBB und NDR. Seit 2023 ist er Herausgeber des "Aktivisten"-Podcasts. Er lebt in Lörrach.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Donnerstag, 04. Juli 2024, 18:00 Uhrhr2-kultur Donnerstag 04. Juli 2024, 15:04 UhrSWR 2 Freitag, 05. Juli 2024, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 06. Juli 2024, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 06. Juli 2024, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 06. Juli 2024, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 07. Juli 2024, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 07. Juli 2024, 13:04 UhrRedaktion: Christian Lerch (SWR)Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD radiofeature 2024.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5812862