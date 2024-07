Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Es gibt viele Gründe, unsere Muskeln zu trainieren, zum Beispiel die bevorstehende Badesaison. Mit einem kräftigen Körper machen wir nicht nur am Strand eine gute Figur, auch unsere Gesundheit profitiert davon. Warum das so ist, erklärt Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, zweimal die Woche Kraft und Muskeln zu trainieren. Das bestätigt Silke Stuck von der Apotheken Umschau. Denn durch intensives Training geben unsere Muskeln wertvolle Stoffe ins Blut ab:O-Ton Silke Stuck 22 sec."Das sind die so genannten Myokine. Mithilfe dieser Botenstoffe können die Muskeln mit Gehirn, Fettgewebe und auch ganz vielen Organen kommunizieren. Sie lösen dort Stoffwechselreaktionen aus, und in der Folge sinkt zum Beispiel das Krebsrisiko und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Botenstoffe, diese Myokine, sind wahnsinnig gesund."Sprecherin: Ob alt oder jung: wenn wir körperlich gesund sind, können wir jederzeit mit dem Training beginnen. Die positiven Aspekte kommen uns ein Leben lang zugute:O-Ton Silke Stuck 18 sec."Wenn wir regelmäßig unsere Muskeln trainieren, steigern wir nicht nur unser Wohlbefinden - eine Seite - sondern Kraft ist auch entscheidend, um im Alter der Gebrechlichkeit und der Pflegebedürftigkeit entgegenzuarbeiten, und natürlich dadurch auch unsere Lebensqualität zu erhalten."Sprecherin: Es geht ganz einfach. Das Training für Kraft und Muskeln können wir zu Hause absolvieren:O-Ton Silke Stuck 15 sec."Mit vier Grundübungen kann man schon eine ganze Menge erreichen. Diese Übungen sind die Kniebeuge, das Rudern, das Bankdrücken und das Schulterdrücken. Damit werden alle Muskelketten, alle wesentlichen großen Muskelketten des Körpers trainiert."Abmoderation: Allerdings zeigt die Erfahrung, dass systematisches Krafttraining unter Anleitung von Trainerinnen und Trainern besser funktioniert, schreibt die Apotheken Umschau. Dadurch steigt die Chance, dass wir dranbleiben, unsere Erfolge sehen und Spaß am Training haben.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5812875