Zwischen dem Aktienkurs der Smartbroker Holding und den operativen Fortschritten beim Neustart des Neobrokers Smartbokers+ besteht seit etlichen Wochen nur noch ein Wackelkontakt. Egal, wie verlässlich die Berliner ihre To-Do-Liste hinsichtlich Produktangebot, Preisstaffel, Marketing oder auch Kundenservice abarbeiten, an der Börse wird das nahezu komplett ignoriert beziehungsweise sogar mit Abschlägen bedacht. Mittlerweile notiert der Anteilschein ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Smartbroker Holding, The Platform Group appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...