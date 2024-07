DJ Boeing übernimmt Zulieferer Spirit Aerosystems

Von Sharon Terlep

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat sich mit Spirit Aerosystems auf eine Übernahme seines Zulieferers geeinigt. Der Flugzeughersteller kauft den Großteil von Spirit in einem 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Teile des Zulieferers, die für Airbus produzieren, gehen allerdings an den europäischen Rivalen.

Spirit Aerosystems steht im Zentrum der Qualitätsprobleme bei der Boeing 737 Max. Der Flugzeugbauer verhandelt seit Monaten mit dem Zulieferer. Bei Boeing ist man der Ansicht, dass sich durch die Übernahme die Sicherheit und die Qualität der Produktion verbessert.

Als Bestandteil der Vereinbarung trennt sich der Hersteller von Flugzeugrümpfen von Unternehmensteilen, die für Airbus produzieren. Wie Airbus separat mitteilte, wurde eine Vereinbarung mit Spirit über eine potenzielle Übernahme von mehreren Produktionslinien geschlossen. Dabei handelt es sich unter anderem um die Rumpfproduktion des A350 in North Carolina sowie die Fertigung von Flügeln und Rumpfteilen für den A220 in Nordirland. Im Rahmen der Transaktion erhält Airbus eine Zahlung von 559 Millionen US-Dollar von Spirit Aerosystems, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte.

July 01, 2024 00:33 ET (04:33 GMT)

