VIB Vermögen AG realisiert Werte 12 Logistik-Immobilien in NRW, Sachsen und Süddeutschland an P3 Logistic Parks veräußert

Deutlicher Beleg für Wiederanspringen des Transaktionsmarkts

Konsequenter Schritt für strategische Weiterentwicklung zu diversifiziertem Portfolio als Gewerbeimmobilienbestandshalter

Realisierung von Wertsteigerungen erfolgreich umgesetzt

Neuburg/Donau, 1. Juli 2024. Die VIB Vermögen AG ("VIB"), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, gibt heute den Verkauf eines Pakets von 12 Logistik-Immobilien aus ihrem Portfolio an die P3 Logistic Parks bekannt. Das Closing ist schrittweise in den kommenden Wochen geplant. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Verkauf ist ein weiterer Schritt in der Diversifizierungsstrategie und Neuausrichtung des Portfolios der VIB mit dem Ziel, sie als einen ausgewogen aufgestellten Bestandshalter von Gewerbeimmobilien mit den Schwerpunkten Logistik und Büro in Deutschland und angrenzenden Ländern aufzustellen. Der Verkauf zeigt die erfolgreiche Umsetzung der 360-Grad-Strategie und realisiert die an den Immobilien erfolgte Wertsteigerung.



Bei den Objekten handelt sich um Immobilien im Bereich Lager/Logistik aus dem Commercial Portfolio der VIB, mit einer voll vermieteten Gesamtmietfläche von rund 260.000 qm in Bayern und Baden-Württemberg, sowie je eine Immobilie in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen.



"Der Paket-Deal ist ein perfekter Beitrag zu der strategischen Weiterentwicklung der VIB. Er unterstreicht unseren Anspruch, unser Portfolio regelmäßig zu verbessern und zu gegebener Zeit Wertsteigerungen zu realisieren. Diese Transaktion zeigt das eindrucksvoll.", kommentiert Dirk Oehme, Sprecher des Vorstands der VIB Vermögen AG.



Kontakt



VIB Vermögen AG

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de



Über die VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Asset-Klassen Logistik, Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).



Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360-Grad-Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. Mehr Informationen unter www.vib-ag.de



