Hamburg, 1. Juli 2024. Die Nordex Group hat von Aquila Clean Energy einen Auftrag über 123,9 MW in Spanien erhalten. Ab Sommer 2025 wird das Unternehmen 21 Anlagen des Typs N163/5.X für den Cluster Baza in der südspanischen Provinz Granada liefern und errichten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Beide Parteien haben vereinbart, dass Aquila Clean Energy bis zum 31. August 2024 die Option hat, die Gesamtzahl der Turbinen für dieses Projekt um bis zu 24 zusätzliche Anlagen zu erweitern.

Der Baza-Cluster erstreckt sich über acht Standorte zwischen den Städten Granada und Almeria in Andalusien. Die Nordex Group wird hier Anlagen der Baureihe Delta4000 auf 108 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichten. Die Inbetriebnahme des gesamten Windpark-Clusters ist im Laufe des Jahres 2026 geplant.

"Wir freuen uns, mit Aquila Clean Energy nicht nur in den nordeuropäischen Ländern, sondern nun auch in Spanien zusammenzuarbeiten. Der neue Auftrag beweist einmal mehr das Vertrauen in unsere Technologie und unsere Fähigkeit, Projekte erfolgreich umzusetzen. In den letzten Jahren konnten wir uns in Spanien einen Marktanteil von über 30% bei Neuaufträgen sichern", so Patxi Landa, Chief Sales Officer der Nordex Group.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 51 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

