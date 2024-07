HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hornbach Holding von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77 auf 95 Euro angehoben. Er habe nach den überraschend guten Quartalszahlen der Baumarkt-Holding seine Ergebnisschätzung (EPS) für das Geschäftsjahr angehoben und berücksichtige nun das besser als erwartet funktionierende Kostenmanagement, niedrigere kurzfristige Expansions-Investitionen sowie deutlich niedrigere Rohmaterialien-Kosten, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem preise die Aktie den schwachen Ausblick schon vollständig ein, womit sich eine attraktive Kaufgelegenheit ergebe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 15:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006083405