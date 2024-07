Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Globales Beratungsunternehmen J.S. Held, das stolz auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, gibt die Anerkennung zahlreicher Experten und unternehmensweiter Expertise in den jährlichen Leitfäden von Chambers and Partners bekannt: Unternehmen für Krisen- und Risikomanagement und Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten.Das J.S. Held-Team für globale Ermittlungen wird erneut für seine Expertise in den Bereichen politische Risiken, investigative Due Diligence sowie Vermögensermittlung und -rückführung ausgezeichnet. Neu in 2024 ist das Team für globale Ermittlungen, das zusammen mit dem Team für Umweltgesundheit und Sicherheit zu den führenden globalen Experten für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken zählt. Darüber hinaus sind die Experten des Bereichs globale Ermittlungen im Vereinigten Königreich und im asiatisch-pazifischen Raum im Bereich Business Intelligence und Ermittlungen anerkannt.J.S. Held ist stolz auf die Anerkennung der Expertise des Teams und der einzelnen Experten, die von Chambers and Partners in den folgenden Bereichen ausgezeichnet wurden:Rückverfolgung und Beitreibung von Vermögenswerten - Global | Band 1Peter Pender-Cudlip, Experte für globale Ermittlungen und Nachrichtendienste und Senior geschäftsführender Direktor bei J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Peter berät Kunden bei der Rückverfolgung von Handels- und Staatsvermögen, komplexen Betrugsermittlungen und einem breiten Spektrum an grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten und Schiedsverfahren."[Peter]... versteht, was für Blue-Chip-Kunden wichtig ist, und ist in der Lage, mit seinem Team nützliche und verwertbare Informationen zu erhalten. Peter ist ein großartiger Gesprächspartner, der Ergebnisse erzielt."Ashley Messick, Expertin für die globale Verfolgung und Wiederherstellung von Vermögenswerten und Senior geschäftsführende Direktorin bei J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Ashley leitet die Abteilung für Staatsschuldenberatung von J.S. Held und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung bei staatlichen und kommerziellen Streitigkeiten, der Vermögensrückgewinnung und der Durchsetzung. Sie hat hochkarätige Ermittlungen gegen Schuldner aus Afrika, Lateinamerika und Russland/Zentralasien geleitet. Sie hat Vermögenswerte aufgespürt und Informationen in einigen der schwierigsten Grenzmärkte der Welt gesammelt, darunter West- und Zentralafrika, Nahost und Russland."Ashley Messick verfügt über erstaunliche Kontakte, sie ist ergebnisorientiert ... extrem kreativ und geschickt bei der Suche nach Vorteilen. Sie ist ... umsichtig bei der Entwicklung von Strategien, die mit der Durchsetzung zusammenpassen, und ... in der Lage, Teams aus der ganzen Welt zu koordinieren."Politisches Risiko - Global | Band 1Livia Paggi, Expertin für politische Risiken, ESG und Business Intelligence und geschäftsführende Direktorin bei J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Sie berät multinationale Kunden dabei, auf einigen der schwierigsten Märkte der Welt erfolgreich Geschäfte zu machen. In den letzten zehn Jahren hat Livia ihr Fachwissen über Russland und die weitere eurasische Region ausgebaut."Ich habe mit Livia gearbeitet und sie ist brillant. Sie ist dynamisch und reaktionsschnell."Philip Worman, Experte für globale politische Risiken, Business Intelligence und Ermittlungen und Senior geschäftsführender Direktor bei J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Philip berät Kunden bei Geschäften in Schwellen- und Grenzmärkten und verfügt über besondere Erfahrung in der Sanktionspolitik und Risikominderung."Philip Worman ist in jeder Hinsicht hervorragend; [er] hat Erfahrung vor Ort und verfügt über eine echte internationale Reichweite."Due-Diligence-Untersuchungen - Global | Band 3Chambers and Partnershat J.S. Helds Fachwissen in dieser Kategorie ausgezeichnet und bemerkt: "J.S. Held bietet seinen Kunden neben der umfassenden Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, dem Aufspüren und der Wiedererlangung von Vermögenswerten und politischen Risiken auch die Durchführung von Due-Diligence-Untersuchungen an. Zu den Kunden gehören staatliche Einrichtungen, Unternehmen, Finanzinstitute, Pensionsfonds, Private Equity- und Hedge-Fonds, Anwaltskanzleien und vermögende Privatpersonen."Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - Global | Band 3In Anerkennung der Fachkompetenz von J.S. Held in dieser Kategorie erklärt Chambers: "J.S. Held berät multinationale Unternehmen zu ESG-Themen auf der ganzen Welt und nutzt dabei sowohl sein Fachwissen über politische Risiken als auch seine Erfahrung im Bereich Untersuchungen und Due Diligence, um sie bei der Beratung zu ESG-bezogenen Risiken und Offenlegungspflichten zu unterstützen. J.S. Held hat vor kurzem die Beratungsfirma Africa Matters übernommen und damit seine Kompetenzen im Bereich der ESG-Arbeit in Afrika weiter ausgebaut."Business Intelligence und Ermittlungen - Asien-Pazifik | Band 2Bruno Vickers, Experte für globale Ermittlungen und Business Intelligence und geschäftsführender Direktor bei der J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Bruno hat Erfahrung mit der Lokalisierung und Wiedererlangung von Vermögenswerten bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten. In den letzten zehn Jahren hat er Mandanten in vielen bedeutenden Gerichtsverfahren vertreten, die sowohl vor lokalen Gerichten als auch in internationalen Schiedszentren wie London, Genf, Dubai, Hongkong und Singapur verhandelt wurden."Bruno ist sehr beeindruckend ... seine Arbeit ist hervorragend und die Kunden mögen ihn wirklich."Business Intelligence und Ermittlungen - Vereinigtes Königreich | Band 3Sebastian Neave, Experte für globale Ermittlungen und Business Intelligence und geschäftsführender Direktor bei der J.S. Hielt Abteilung globale Ermittlungen. Sebastian berät Mandanten bei komplexen Streitigkeiten, grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren. Sebastian hat sich auf Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Russland und der GUS spezialisiert und arbeitet an hochkarätigen Fällen aus der Region. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Sammlung von Beweisen zur Unterstützung von Beitreibungsstrategien gegen eine Vielzahl von Staaten und staatlichen Unternehmen."Sebastian ist hervorragend ... Grenzen scheinen für ihn nicht zu existieren."Ebenso wichtig wie die Gesamtwertung und die einzelnen Expertenrankings ist das spezifische Feedback von Kunden und Kollegen, die die Arbeit von J.S. Held würdigen:"J.S. Held hat eine unglaubliche Fähigkeit, Recherchen und Arbeitsprodukte an die Besonderheiten der jeweiligen Kunden in zahlreichen Branchen anzupassen.""Diese Jungs sind erstklassig, ohne Zweifel.""Sie verfügen über ein sehr erfahrenes Team, das verschiedene Fachgebiete und Gerichtsbarkeiten abdeckt.""Das Team ist unglaublich kompetent und reaktionsschnell.""J.S. Helds zeichnet sich durch Forschung, Unternehmergeist und Reaktionsfähigkeit aus.""Unter anderen Asset Tracern war ihre Arbeit bei weitem die umfassendste und spezifischste.""... sie betreiben Aufklärungsarbeit, die Kunden lieben sie und am Ende finden sie das Gold.""Sie verstehen komplexe und heikle Angelegenheiten und verfügen über das nötige Fachwissen, um sie effizient zu bearbeiten.""J.S. Held [Experten] sind professionell, reaktionsschnell und haben eine Fähigkeit, Informationen zu erhalten, die konkurrenzlos ist. Sie unterstützen uns manchmal rund um die Uhr.""Ich möchte ihre Fähigkeit, komplexe Angelegenheiten mit Finesse und Sachverstand anzugehen, sehr loben."Geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Abteilung globale Ermittlungen Greg Esslinger kommentiert die Anerkennung von J.S. Held durch Chambers and Partners wie folgt: "Globale Ermittlungen bei J.S. Held ist die Heimat strategischer Innovatoren, integrierter Mitarbeiter und anerkannter Vordenker, die gemeinsam die nächste Generation der Untersuchungspraxis geschaffen haben - ein multidisziplinäres Team mit globaler Reichweite und starker kultureller Kompetenz." Esslinger fügt hinzu: "Der wirkliche Mehrwert von J.S. Held Ermittlungsarbeit ist die Fähigkeit, menschliche Quellen zu nutzen, um Informationslücken zu schließen, Daten zu bestätigen und neue Hinweise zu generieren. Als Unternehmen verfügen wir über einen reichen Erfahrungsschatz bei der Identifizierung und Ansprache spezifischer Quellen mit direkter Kenntnis der Vermögenswerte eines Staates, eines Unternehmens oder einer Person, um verwertbare Informationen zu entwickeln."Das Team für globale Forensik nutzt die beste Technologie, um komplexe Datenprobleme zu lösen. Die Experten greifen auf mehrere Technologiepartner zurück, um GenAI und verwandte Tools sinnvoll zu integrieren. Die Anwendung umfasst die Datenerfassung, die Verwaltung unterschiedlicher Datenquellen, die Übersetzung fremdsprachiger Dokumente und die Verarbeitung von Informationen aus neuen kanalunabhängigen Kommunikations- und Zusammenarbeitstools. Das Ergebnis: Die Kunden von J.S. Held können sich auf die Strategie konzentrieren und wissen, dass die Technologie auf ihrer Seite ist.Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerischen Experten, die dazu beitragen, J.S. Held zu transformieren, und tauchen Sie ein in unsere Geschichte. Feiern Sie mit uns diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward-Feier, unter jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.Medienkontakt:Kristi L. Stathis | Internationale Öffentlichkeitsarbeit | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=GwvVD2v9Bw0Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/4785706/JS_Held_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chambers-and-partners-research-bringt-mehrere-globale-auszeichnungen-fur-js-held-und-experten-302185789.htmlOriginal-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163310/5812911