NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Die Einstufung beließ Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro. Der Experte verwies auf Risiken im zweiten Halbjahr, auch wenn die anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen erfüllen sollten. Mit seinen diesjährigen Schätzungen bleibe er nach deren Anpassung an aktuelle Markttrends unter dem Marktkonsens. Er begründete dies mit erwartetem Gegenwind durch die jüngst kollabierten Polysilizium-Preise./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2024 / 21:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WCH8881